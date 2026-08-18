Cyclisme : après sa chute au Tour de France, Vingegaard met un terme à sa saison

Le Danois Jonas Vingegaard, qui avait abandonné après une chute lors de la 15 e étape du Tour de France, a mis un terme à sa saison, a annoncé son équipe Visma -Lease a bike lundi 17 août.

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Photo : AFP/VNA/CVN

"Jonas Vingegaard ne courra plus cette saison pour la Team Visma-Lease a bike. Il subit encore les effets de la fracture de la clavicule qu'il a subie lors de sa chute dans le Tour de France", le 19 juillet, a écrit la formation néerlandaise dans un communiqué.

"En raison de la blessure à la clavicule, le début de mon entraînement a été retardé et il ne m'est pas possible de revenir à mon meilleur niveau dans la période à venir", a indiqué le Danois de 29 ans, qui ne précise pas ses objectifs pour 2027.

Lors de la 15e étape du Tour en direction du plateau de Solaison, Vingegaard était lourdement tombé dans un rond-point, abandonnant ses espoirs de podium alors qu'il figurait à la deuxième place du classement général.

Contrairement à son rival Tadej Pogacar, vainqueur de sa cinquième Grande Boucle cette année, Jonas Vingegaard n'a pas l'habitude de se présenter sur les courses d'un jour dites "classiques", et n'avait pas annoncé son programme pour la fin de saison.

Il ne participera donc pas au Tour de Lombardie, le dernier Monument de la saison, ni aux championnats d'Europe et championnats du monde.

La saison du Danois a été essentiellement marquée par sa victoire finale dans le Tour d'Italie, où n'était pas présent Tadej Pogacar. Il est alors devenu le huitième coureur de l'histoire à triompher dans les trois Grands Tours, après ses victoires dans le Tour de France en 2022 et 2023 et au Tour d'Espagne en 2025.

AFP/VNA/CVN