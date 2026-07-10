Mondial-2026 : Mbappé l'insubmersible

En échec jusqu'à l'heure de jeu, avec un penalty raté, Kylian Mbappé a fini par inscrire son 8 e but du Mondial-2026 et qualifié la France pour les demi-finales aux dépens du Maroc, mais il a dû sortir prématurément, touché à la cheville droite.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Restée à terre dans le rond central, la superstar des Bleus qui, un quart d'heure plus tôt, avait sorti sa cape de super héros pour éliminer le Maroc pour la deuxième fois consécutive lors d'une Coupe du monde, a été contraint de laisser sa place à Jean-Philippe Mateta à la 77e minute.

La qualification était actée, mais la poche de glace posée sur sa cheville droite, que tout le monde a vue en gros plan lors de la retransmission du match, a provoqué quelques frayeurs aux supporters français.

"J'ai pris un coup à la cheville mais ça va bien", a voulu rassurer l'attaquant le capitaine des Bleus au micro de M6.

Il en faudra certainement plus pour abattre Mbappé dans ce Mondial, lui qui est manifestement investi d'une mission dont rien ne semble pouvoir le détourner.

Pas même Yassine Bounou, formidable gardien qui l'a mis en échec par deux fois lors de la première période sur la pelouse du Gillette Stadium de Foxborogouh, près de Boston.

Dès la 4e minute, Mbappé a tenté une première frappe que Bounou a détournée en corner, puis lancé par Michael Olise et fauché dans la surface par Noussair Mazraoui, l'attaquant du Real Madrid a obtenu un penalty venu pensait-on récompenser la large domination française.

Mais c'était sans compter sur le rempart d'en-face, connu pour exceller à l'exercice. Et, après plus de 3 minutes d'attente pour vérification, Mbappé a décoché une frappe trop molle que "Bono" a facilement captée (25e).

Huit buts comme Messi

C'était-là le 2e penalty raté de Mbappé en 16 tentatives chez les Bleus. Le dernier eut lieu à l'Euro-2021 face à la Suisse avec une élimination au bout.

Mais ce qui peut instiller le doute chez n'importe quel autre joueur n'a aucune prise sur le crack de Bondy, qui a juste attendu le bon moment pour piquer.

Et il a planté son dard à la 60 minute, tirant, avec la manière, ses coéquipiers du piège marocain.

Servi par une tête de Désiré Doué, Mbappé a fixé Issa Diop en dehors de la surface marocaine, enroulé une frappe du droit qui s'est logé dans le petit filet du but de Bounou, impuissant cette fois-ci.

Deux minutes plus tard, c'est lui qui a servi Ousmane Dembélé qui lui-même s'est servi d'un appel de son capitaine pour doubler la mise et mettre la France à l'abri d'un retour des Lions de l'Atlas (2-0, 66e).

Photo : AFP/VNA/CVN

Un peu léger pour lui attribuer une nouvelle passe décisive -déjà deux dans le tournoi- beaucoup moins pour souligner son importance sur le second but français, le 16e de la compétition, tous inscrits par un membre de l'armada offensive, enviée du monde entier.

La France est en demi-finale et son leader, 8 buts inscrits depuis de le début de la compétition, co-meilleur buteur avec Lionel Messi, plus que jamais en course pour dépasser l'Argentin dans le classement historique en Coupe du monde.

Avec 20 buts inscrits lors des trois Mondiaux auquel il a participé, Mbappé est désormais à un but de Messi qui jouera son quart de finale contre la Suisse, samedi 11 juillet à Kansas City.

Mais la détermination dont fait preuve le Français pour conquérir une troisième étoile avec l'équipe de France laisse présager de nouveaux exploits à venir.

AFP/VNA/CVN