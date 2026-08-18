Ligue des champions : Lyon défie Fenerbahçe pour s'offrir une place en C1

Lyon poursuit sa quête d'une place pour la phase de ligue de la Ligue des champions mardi 18 août à Istanbul (21h00), en barrage aller face à Fenerbahçe et ses recrues Greenwood et Lukaku. Un immense défi et un enjeu majeur autant sportif qu'économique pour un club rhodanien toujours très endetté.

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Une participation à l'épreuve reine des compétitions européennes aura des conséquences sur la suite de la saison et pourrait rapporter près de 50 millions d'euros à l'OL, toujours sous la surveillance des instances.

Ce montant représente environ deux fois les recettes perçues après avoir atteint les huitièmes de finale de la Ligue Europa au printemps dernier.

Vainqueur du Sparta Prague (1-2, 3-0) au 3e tour préliminaire, l'OL aura cette fois-ci une opposition beaucoup plus solide. Il devra avant tout bien négocier la première manche en Turquie pour au moins préserver ses chances en vue du retour à domicile huit jours plus tard (26 août).

Les Lyonnais, avec un effectif toujours en construction jusqu'à la fin du mercato, le 1er septembre, laissent l'étiquette de favori à leur adversaire, également à la recherche de sa gloire passée.

Le Fener, victorieux des Autrichiens de Sturm Graz (2-0, 1-0) au 3e tour préliminaire, n'a plus été champion de Turquie depuis 2014 et n'a plus participé à la phase de groupes ou de ligue de la C1 depuis 2009.

Le Fener renforcé au mercato

L'OL aimerait aussi retrouver la Ligue des champions qu'il n'a plus disputée depuis la saison 2019-2020 avec une demi-finale perdue face au Bayern Munich (3-0), lors d'un Final 8 joué à Lisbonne, en raison de la crise du COVID.

Cette année-là, il avait éliminé la Juventus Turin (en aller-retour) puis Manchester City sur un match sec avec Rudi Garcia comme entraîneur.

Une éternité pour les supporters de Lyon, septuple champion de France entre 2002 et 2008, et encore plus pour ceux de Fenerbahçe.

"Regardez les joueurs qu'ils ont achetés, ceux qui ont joué leur dernier match. La qualité de leur investissement est incroyable. Nous voulons nous battre contre une équipe naturellement favorite", a d'ores et déjà prévenu l'entraîneur de l'OL, Paulo Fonseca.

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Fenerbahçe a notamment recruté cet été les attaquants belge Romelu Lukaku et anglais Mason Greenwood (ex-Marseille) et peut compter, dans l'entrejeu, sur les Français N'Golo Kanté et Mattéo Guendouzi.

Le Kosovar Vedat Muriqi, deuxième meilleur buteur du championnat espagnol avec Majorque (23 buts), s'est également engagé.

"La saveur de la Ligue des champions"

"Nous avons un prochain tour compliqué. Il y a 180 minutes pour essayer de nous qualifier en Ligue des champions", reconnaît de son côté Corentin Tolisso.

"Fenerbahçe, c'est un adversaire qui a la saveur de la Ligue des champions, qui s'est encore renforcé cet été avec de très bons joueurs. Ce ne sera pas facile mais nous avons très envie de nous qualifier" poursuit-il.

"Cette victoire (contre le Sparta) nous donne confiance avant d'affronter Fenerbahçe", assure malgré tout l'attaquant Loïs Openda, prêté par la Juventus Turin et recrue majeure de Lyon.

Toutefois, si le Fener apparaît comme un épouvantail, l'Olympique lyonnais doit se souvenir aussi qu'il n'a jamais perdu contre le club stambouliote en cinq confrontations, dont la dernière, en janvier 2025, s'est conclue sur un résultat nul à Istanbul (0-0) en Ligue Europa.

Pour la première journée du championnat turc, Fenerbahçe s'est incliné 2-1 devant Gençlerbirligi mais n'a aligné que cinq titulaires potentiels au coup d'envoi.

Lyon pourrait adopter une attitude similaire à Toulouse le 22 août pour l'ouverture de la Ligue 1 en présentant un onze ménageant ses joueurs majeurs, avant le match retour, quatre jours plus tard.

AFP/VNA/CVN