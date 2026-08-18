Ligue 1 : Lyon veut confirmer les promesses de son redressement

Après une saison de redressement conclue à la quatrième place de Ligue 1, l'Olympique lyonnais aborde le nouvel exercice avec l'ambition de confirmer son retour au premier plan, le premier objectif étant de décrocher une qualification en Ligue des champions.

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Il lui faudra pour cela franchir le barrage contre Fenerbahçe (18-26 août) dont le match retour se jouera au Groupama Stadium.

Le billet pour la phase de ligue de la C1 constitue un enjeu sportif et économique majeur, avec des revenus susceptibles de renforcer les ressources du club alors que la situation financière demeure précaire, toujours sous la surveillance des instances de contrôle.

Le différentiel entre les recettes liées à une participation en Ligue des champions et celles perçues la saison dernière en Ligue Europa, avec une élimination dès les huitièmes de finale, serait de 25 millions d'euros.

En cas d'élimination en barrage, l'OL est au moins assuré de disputer la C3 à la rentrée.

La saison qui s'amorce marque aussi un changement d'ère sur le plan institutionnel.

Désormais contrôlé par Michele Kang, l'Olympique lyonnais a retrouvé son indépendance vis-à-vis d'Eagle Football Bidco et doit reprendre le nom d'OL Groupe, mettant fin à la période d'instabilité ouverte avec l'arrivée de l'homme d'affaires américain John Textor.

Dans une lettre adressée aux supporters début juillet, la dirigeante a appelé à tourner la page "après une période difficile" et à aller "de l'avant ensemble avec une détermination renouvelée".

"Votre énergie nous a aidés à réaliser ce que beaucoup qualifient déjà de miracle dans le monde du sport : sauver l'Olympique Lyonnais non pas une, mais deux fois en moins d'un an", a-t-elle ajouté, annonçant vouloir "reconstruire le club et lui redonner la place qui lui revient parmi l'élite européenne".

Sur le terrain, l'OL entend désormais s'installer durablement dans le haut du classement de la Ligue 1.

L'objectif affiché est de retrouver une qualification en coupe d'Europe par le championnat, après avoir terminé quatrième la saison dernière.

Effectif encore en construction

Mais l'effectif est encore appelé à évoluer d'ici à la fermeture du mercato, le 1er septembre.

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Pour l'heure, l'OL a perdu des forces offensives avec le retour de prêt au Real Madrid du Brésilien Endrick et le transfert au Bayer Leverkusen pour 30 millions d'euros du Portugais Afonso Moreira, révélation de la saison dernière, un départ rendu nécessaire par la situation financière.

D'autres joueurs pourraient partir pour les mêmes raisons, comme le Tchèque Pavel Sulc. Sulc et Moreira étaient les meilleurs buteur et passeur de l'équipe lyonnaise en 2025-2026.

Pour les remplacer en attaque, l'OL a misé sur les Belges Loïs Openda, prêté par la Juventus Turin où il était en difficulté, et Julien Duranville (Borussia Dortmund).

Mais le club rhodanien compte aussi sur les retours de blessure de Malick Fofana et Ernest Nuamah qui ont très peu joué la saison dernière.

Promu directeur sportif, Matthieu Louis-Jean fait fonctionner ses réseaux sur des marchés peu explorés par Lyon jusqu'à présent, comme le Portugal ou le championnat autrichien, avec les arrivées de l'arrière gauche burkinabé Mohamed Ouédraogo (Altach) et du milieu danois Mads Bidstrup (RB Salzbourg).

Le défenseur central autrichien Felix Bacher vient quant à lui d'Estoril (1re division portugaise).

Et le tout à des prix bien moins onéreux que ceux pratiqués sous l'ère Textor, laissant ainsi espérer de fortes plus-values comme celle réalisée avec Moreira, transféré en Allemagne pour 29,5 millions d'euros après avoir été acquis 2 millions d'euros au Sporting Portugal.

AFP/VNA/CVN