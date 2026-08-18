Ligue 1 : entre changement et continuité, Lille veut rester dans le peloton de tête

Qualifié en Coupe d'Europe pour la quatrième saison consécutive, le Losc se rêve compétitif tant en Ligue des champions qu'en Ligue 1 et compte sur Davide Ancelotti, son nouvel entraîneur, pour lancer un nouveau cycle dans la lignée du travail de Bruno Genesio.

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Malgré un revers face à Auxerre (2-0) pour clore l'exercice 2025-2026, Lille a achevé la saison dernière à la troisième place, synonyme de qualification en Ligue des champions. "Au mois de janvier ou février, on n'était pas très nombreux à y croire", a reconnu début juillet le président du Losc Olivier Létang.

Après un début d'année 2026 catastrophique, avec un seul succès en dix rencontres toutes compétitions confondues, les Dogues ont réussi une remontée aussi folle qu'inespérée jusqu'au podium. Mais cela n'a pas suffit à voir se prolonger la collaboration entre le Losc et Bruno Genesio, libéré au terme de son contrat après deux saisons pourtant concluantes dans le Nord.

Genesio parti pour l'OM, Olivier Létang s'est tourné vers Davide Ancelotti. L'Italien de 37 ans, fils de l'illustre entraîneur Carlo Ancelotti et engagé jusqu'en 2028, a débuté en juillet sa deuxième expérience en tant qu'entraîneur principal après un court passage à Botafogo (Brésil).

"Solidité à garder"

Arrivé à Lille quelques jours après l'élimination au Mondial de la sélection brésilienne, auprès de laquelle il officiait dans le staff de son père, Davide Ancelotti s'est réjoui de découvrir "un groupe qui a une belle culture de l'exigence et du travail".

Alors le jeune entraîneur ne compte pas lancer de révolution au domaine de Luchin.

"J'ai trouvé une équipe qui a une identité claire, une solidité qu'il faut garder. Je ne veux pas tout changer", a-t-il prévenu lors de sa conférence de presse de présentation, tout en indiquant qu'il apportera ses idées dans certains secteurs comme les coups de pied arrêtés.

Le nouvel entraîneur a en sa possession un effectif qui n'a pas été trop chamboulé par le mercato, "un beau mix entre les jeunes joueurs et les joueurs d'expérience" comme l'"exemplaire" Olivier Giroud, 40 ans en septembre et bien parti pour débuter la saison comme titulaire à la pointe de l'attaque.

Si les défenseurs Thomas Meunier et Aïssa Mandi ont quitté le club au terme de leurs contrats, ils ont été remplacés numériquement par Loun Srdanovic et Tanguy Nianzou, tandis que l'ailier gauche Basar Önal est arrivé en provenance de Nimègue.

Bouaddi sur le départ ?

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Malgré la perspective de la Ligue des champions et la manne financière qui va avec, le Losc se veut prudent sur le plan des dépenses. "Une qualification en Ligue des champions ne peut pas être vitale", a prévenu Olivier Létang, écartant toute inflation des transferts ou de la masse salariale cet été.

De nouvelles recrues pourraient tout de même arriver dans les dernières semaines du mercato, notamment en cas de départs importants.

Après une Coupe du monde réussie avec le Maroc, le jeune milieu de terrain Ayyoub Bouaddi (18 ans) est convoité par de "très très grands clubs", a indiqué fin juillet le président lillois, reconnaissant qu'il y a "des chiffres pour lesquels ça serait une erreur de ne pas réaliser un transfert".

Appelé à rester par les supporters du Losc lors d'un entraînement ouvert au public mercredi dernier, tant il est précieux dans l'entre-jeu lillois, Bouaddi est pressenti pour rejoindre Manchester City pour près de 130 millions d'euros selon la presse sportive.

À son départ pourrait aussi s'ajouter celui de l'attaquant belge Matias Fernandez-Pardo, pas utilisé par Davide Ancelotti lors des deux derniers matches amicaux en raison de ses envies de départ, alors que le club a affiché sa volonté de le conserver.

À deux semaines et demie du début de son aventure en Ligue des champions, le Losc va débuter sa saison en Ligue 1 à Angers dimanche 16 août, avant un premier gros test dès la semaine suivante avec la réception du Paris SG.

AFP/VNA/CVN