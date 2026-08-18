Masters 1000 de Cincinnati : Zverev sort Atmane, Fils vient à bout de Lehecka et file en 8e

Le Français Arthur Fils, 21 e mondial, a bataillé lundi 17 août pour s'offrir le Tchèque Lehecka en trois sets 6-1, 6-7 (7/9), 6-3, et rejoint les 8 e de finale du Masters 1000 de Cincinnati, tout comme le N.3 mondial Alexander Zverev.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Le tricolore continue sa bonne série, après avoir atteint les quarts lors du précédent Masters 1000, à Montréal, mais a dû puiser dans ses ressources pour aller chercher la victoire dans le troisième set.

"C'était l'un des matchs les plus difficiles que j'ai jamais joués! Je suis très content de mon tennis", a déclaré le joueur de 22 ans après la rencontre.

Sur cette année 2026, le "puncheur" français a gagné 9 sets décisifs... sur 9, preuve d'une certaine maturité dans les moments clés.

Le N.3 mondial Alexander Zverev a aussi usé lundi 17 août de sa puissance pour éliminer le Français Terence Atmane 7-6 (7/4) 7-6 (8/6) et rejoindre aussi les huitièmes de finale.

Ce ne fut pas facile pour l'Allemand, qui est tombé sur un tricolore accrocheur, aux décalages de coup droit judicieux et à une poignée de belles amorties distillées.

Mais malgré tous ses efforts, le gaucher de 24 ans a peiné dans la nuit moite du Midwest américain (25°C, 87% d'humidité) lors des moments importants. Au premier jeu décisif, il boisait un coup droit quand Zverev serrait le jeu. Et au deuxième, l'Allemand lui a laissé très peu de place, montant à la volée sur les deux premiers points et envoyant un beau passing de revers sur le dernier.

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Après sa victoire, Zverev a félicité son adversaire du jour, qui a selon lui "très bien joué, il était très agressif, avec un service incroyable". "Je suis très content d'avoir gagné", a dit l'Allemand sur le court, ajoutant dans un sourire qu'il avait "détrempé le terrain" avec la chaleur moite.

Le gaucher français part de Cincinnati en ayant trouvé sur son chemin plus fort que lui, comme l'année dernière lorsqu'il avait perdu en demi-finales face à Jannik Sinner, son meilleur résultat sur le circuit ATP.

Zverev, récent vainqueur de Roland-Garros et tête de série N.1 à Cincinnati, continue lui son parcours avec l'étiquette de favori, aidé par les absences de Sinner, N.1 mondial, de son dauphin Alcaraz, et l'élimination prématurée de Novak Djokovic.

Fils retrouvera en 8e de finale l'os australien De Minaur, à un stade de la compétition qui offrira une autre belle affiche : le prodige espagnol de 19 ans Rafael Jodar croisera le fer avec le finaliste de Roland-Garros 2026 Flavio Cobolli.

AFP/VNA/CVN