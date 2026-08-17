Le retour de Marchand, la révélation Moluh, le record de Curtis : les temps forts de l'Euro de natation

Léon Marchand retrouve son public, Mary-Ambre Moluh reine du 100 m dos, les records du monde de Sara Curtis et Johannes Liebmann... Retour sur les principaux moments marquants des Championnats d'Europe de natation à Paris.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Le Français de la semaine : Marchand toujours très grand

Arrivé à l'Euro diminué par une blessure à un adducteur, le quadruple champion olympique avait réduit son programme individuel à seulement deux courses : le 200 m papillon, une de ses courses phares, et le 400 m nage libre, qu'il découvrait au plus haut niveau.

Il n'a pas manqué ses retrouvailles avec le public parisien. Après avoir propulsé le relais 4x200 m nage libre tricolore vers l'argent en journée d'ouverture, il a remporté l'or sur 200 m papillon vendredi 14 août, signant au passage la meilleure performance mondiale de l'année (1 min 51 sec 72).

Sur le 400 m nage libre, il s'est jaugé en série, avant d'écraser la finale dimanche 16 août au soir, malgré la présence dans une ligne d'eau voisine de l'Allemand Lukas Martens, recordman du monde et champion olympique en titre de la distance.

Le Toulousain de 24 ans a terminé son effort en 3 min 43 sec 14 avec plus d'une seconde d'avance sur son premier poursuivant et un nouveau record de France.

Le record de la semaine : Curtis voit double sur 50 m dos

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Espoir de la natation italienne, Sara Curtis a longtemps dominé les compétitions juniors au niveau mondial et européen. A Paris, pour l'un de ses premiers rendez-vous majeurs en grand bassin, elle s'est imposée comme la nouvelle patronne du dos.

Mercredi 12 août, l'adolescente de 19 ans a nagé en 26 sec 63/100 dès les demi-finales sur 50 m, ôtant 23 centièmes au précédent record du monde de l'Australienne Kaylee McKeown (26 sec 86), qui datait de 2023.

Dès le lendemain, elle a récidivé, nageant sa finale en 26 sec 56 pour décrocher la médaille d'or et son premier titre majeur chez les seniors.

La course de la semaine : un 100 m nage libre explosif

C'était l'une des épreuves les plus attendues de la semaine et elle n'a pas déçu. Au cours de la finale du 100 m nage libre masculin, les trois premiers sont descendus en dessous de la symbolique barre des 47 secondes.

Preuve de la densité incroyable actuellement en Europe sur la distance reine, aucun nageur international n'avait encore réussi à le faire cette saison.

Si le Roumain David Popovici (46 sec 56) s'est encore une fois montré le plus fort, le Russe Egor Kornev (46 sec 74) et le Hongrois Kristof Milak (46 sec 87) ont tous deux prouvé qu'ils faisaient partie des meilleurs mondiaux.

La révélation de la semaine : Mary-Ambre Moluh passe un cap

Les Bleues tiennent peut-être leur locomotive pour LA-2028 ! Mary-Ambre Moluh, 20 ans et étudiante à Berkeley aux États-Unis, a passé un cap cette semaine en s'offrant l'argent sur 50 m dos ainsi qu'un magnifique premier titre européen sur 100 m dos.

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En finale, elle a même amélioré son propre record d'Europe de cinq centièmes, avec un chrono de 57 sec 94 pour devancer la Néerlandaise Marrit Steenbergen (58 sec 56) et sa compatriote Pauline Mahieu (58 sec 77).

"Je pense que c'était vraiment le moment de le faire. À deux ans des Jeux de Los Angeles, se mettre dans la bonne trajectoire pour être parmi les meilleures. Je pense que c'était le moment de monter dans le train", a-t-elle déclaré.

La performance de la semaine : Liebmann historique

En natation, les courses de demi-fond masculines se terminent souvent par la victoire d'un Allemand. En l'absence de Florian Wellbrock, qui s'est concentré sur les épreuves en eau libre à Paris, le jeune Johannes Liebmann a magnifiquement pris le relais.

Sans freiner un seul moment pendant son effort de titan, Liebmann a pulvérisé le record du monde du 1.500 m nage libre de près de quatre secondes samedi 15 août en finale, remportant au passage son deuxième titre de la semaine après le 800 m.

Liebmann a signé un temps de 14 min 26 sec 79/100e, soit 3 sec 88 de moins que le record précédent de l'Américain Bobby Finke aux JO-2024 (14 min 30 sec 67), une performance stratosphérique, qui a laissé bouche bée le public et tous ses concurrents.

AFP/VNA/CVN