RDC/Ebola : le nombre de cas confirmés dépasse le seuil de 1.000

Le nombre de cas confirmés d'Ebola en République démocratique du Congo (RDC) a dépassé le seuil de 1.000, selon les dernières données épidémiologiques publiées par les autorités sanitaires.

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Photo : Xinhua/VNA/CVN

D'après les chiffres communiqués par le ministère de la Santé, le pays a enregistré 1.003 cas confirmés, dont 254 décès parmi les cas confirmés, soit une létalité globale de 25,3%. Au total, 365 patients sont en isolement ou hospitalisés, tandis que 100 patients ont été déclarés guéris. Le taux de suivi des contacts dans les trois provinces touchées s'établit à 58,0%, selon la même source.

Malgré la progression des cas, la riposte reste active, avec un haut niveau d'investigation des alertes, l'intensification des activités de communication communautaire et des efforts en cours pour renforcer les capacités de prise en charge et de diagnostic, ont indiqué les autorités.

L'épidémie actuelle a été déclarée le 15 mai par le gouvernement congolais. Elle touche principalement les provinces orientales de l'Ituri, du Nord-Kivu et du Sud-Kivu.

Xinhua/VNA/CVN