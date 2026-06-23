RDC/Ebola : le bilan s'élève à 1.048 cas confirmés

Le nombre de cas confirmés d'Ebola en République démocratique du Congo (RDC) est passé à 1.048, dont 267 décès, selon le dernier rapport de situation publié lundi 22 juin par les autorités sanitaires du pays.

>> RDC/Ebola : le nombre de cas confirmés monte à 689, dont 139 décès

>> Ebola en RDC : le pic reste à venir, l'épidémie pourrait durer un an

>> RDC/Ebola : le nombre de cas confirmés dépasse le seuil de 1.000

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Le rapport, qui porte sur les données arrêtées à dimanche, indique que 371 patients étaient en isolement ou hospitalisés, tandis que 112 personnes avaient été déclarées guéries. Au total, 202 cas suspects, dont 60 décès, ont été identifiés. Le taux de létalité global s'établit à 25,5%.

Le rapport relève une hausse hebdomadaire du nombre de cas confirmés, traduisant une transmission continue de la maladie dans la communauté. Il avertit qu'une expansion géographique rapide de l'épidémie demeure possible si les mesures de santé publique ne sont pas rapidement mises en œuvre.

L'épidémie actuelle, causée par la souche Bundibugyo, a officiellement été déclarée le 15 mai.

Xinhua/VNA/CVN