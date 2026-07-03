Le Japon installe 800 caméras dans les montagnes face à la recrudescence des attaques d'ours

Face à la recrudescence des attaques d'ours, le Japon a commencé à installer plus de 800 caméras dans ses montagnes du nord afin de recenser les populations de plantigrades à l'échelle nationale, a appris jeudi 2 juillet l'AFP auprès du ministère de l'Environnement.

>> Japon : des dizaines d'écoles fermées en raison de signalements d'ours

Photo : AFP/VNA/CVN

Depuis le 1er avril, au moins cinq personnes ont été tuées par des ours dans la région du Tohoku (Nord), après un nombre record de 13 attaques mortelles en 2025, selon la même source. Une enquête sur un sixième décès est en cours.

Les habitants de cette région vivent dans une crainte permanente, les médias nationaux relayant quotidiennement des signalements d'ours dans des galeries commerçantes, des parcs ou encore à proximité d'écoles.

Les autorités visent dans un premier temps six principales populations d'ours dans le Tohoku, avant d'étendre l'opération à l'ensemble du pays au cours des quatre prochaines années, a expliqué à l'AFP Yu Takahashi, responsable au sein du ministère.

"Jusqu'à présent, les collectivités locales recensaient les ours sur leur territoire, chacune à des périodes différentes et selon ses propres méthodes", a-t-il expliqué.

"Notre objectif est désormais d'obtenir un recensement plus précis en nous concentrant sur les différentes populations d'ours", a-t-il ajouté.

Les autorités espèrent que ces nouvelles données permettront aux collectivités concernées d'élaborer des plans plus efficaces pour gérer les populations d'ours.

Dans le cadre de cette opération, des pots contenant un mélange de miel et de vin sont placés à hauteur de tête d'homme.

Des caméras photographient ensuite les marques blanches caractéristiques que portent les ours sur la poitrine lorsqu'ils se dressent sur leurs pattes arrière pour flairer cet appât sucré.

Ces derniers mois, les observations d'ours se sont multipliées à la sortie de leur hibernation, les animaux s'aventurant de plus en plus souvent dans les zones urbaines.

AFP/VNA/CVN