Le bilan du double séisme au Venezuela s'alourdit à 2.295 morts et plus de 11.000 blessés

Le bilan des deux puissants séismes qui ont frappé le Venezuela le 24 juin s'élève désormais à 2.295 morts et 11.267 blessés, a annoncé mercredi 1 er juillet le président de l'Assemblée nationale vénézuélienne, Jorge Rodriguez.

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Photo : Xinhua/VNA/CVN

"À ce jour, on dénombre 2.295 morts et 11.267 blessés. Nous recensons actuellement 12.841 personnes touchées'', a déclaré M. Rodriguez lors d'un point quotidien sur la situation dans le pays après les séismes.

Il a précisé que 6.461 personnes avaient été secourues grâce au travail de plus de 4.000 secouristes et volontaires internationaux et vénézuéliens.

M. Rodriguez, qui dirige également le centre de commandement chargé de mettre en place des campements temporaires, a appelé le personnel de santé, les forces de sécurité et les pompiers à s'inscrire sur la plateforme Patria afin de contribuer à résoudre les problèmes de logement causés par le désastre. Il a indiqué que 25 camps temporaires étaient déjà opérationnels, dont 13 à La Guaira, huit à Caracas, deux à Miranda, un à Carabobo et un à Yaracuy.

M. Rodriguez a précisé que les autorités agissaient rapidement pour équiper ces camps et y transférer les sinistrés.

Depuis le séisme du 24 juin, le Venezuela a enregistré 782 répliques, mais leur fréquence et leur magnitude ont diminué, a-t-il ajouté.

Xinhua/VNA/CVN