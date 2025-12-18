Rapatriement de 63 Vietnamiens remis par les autorités cambodgiennes

Le commandement des gardes-frontières de la province de Dông Nai, en coordination avec le poste-frontière international de Hoa Lu et les autorités compétentes, a accueilli, le 17 décembre, 63 citoyens vietnamiens remis par le Cambodge, dont 42 personnes ayant réussi à s’échapper d’un centre d’escroquerie en ligne situé dans la province cambodgienne d’Oddar Meanchey.

Les procédures d’identification et de tri ont établi que ce groupe, composé de 59 hommes et 4 femmes âgés de 16 à 44 ans, était originaire de 24 villes et provinces, principalement de Hô Chi Minh-Ville, ainsi que de Lâm Dông, Vinh Long, Hai Phong et Dông Nai.

Dès l’achèvement des formalités administratives, les autorités ont assuré aux rapatriés des examens médicaux, les premiers soins nécessaires ainsi qu’une assistance alimentaire.

Selon les premiers témoignages, ces citoyens ont été attirés au Cambodge par de fausses promesses d’emploi, avant d’être séquestrés dans des centres de cyberfraude, privés de leurs documents d’identité et de leurs moyens de communication. Contraints au travail forcé sans rémunération, coupés de leurs familles, ils ont enduré des conditions de vie extrêmement difficiles, marquées par des menaces, des violences physiques et des transferts forcés d’un établissement à l’autre en cas de désobéissance.

Parallèlement, le Consulat général du Vietnam à Battambang a sollicité les services des affaires étrangères des 24 localités concernées afin de coordonner, avec la police de Dông Nai, l’organisation du retour des victimes vers leurs lieux de résidence.

Il s’agit de la troisième opération de ce type menée au poste-frontière international de Hoa Lu, portant à 213 le nombre total de citoyens secourus, après l’accueil d’un précédent groupe de 65 personnes le 4 novembre dernier.

Face à la persistance de ce phénomène, les gardes-frontières de Hoa Lu ont renforcé les patrouilles, le contrôle frontalier et les campagnes de sensibilisation afin de prévenir l’immigration illégale et de protéger les citoyens contre les réseaux d’emploi frauduleux à l’étranger.

