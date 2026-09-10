Ralph Lauren conjugue les modes avant la Fashion Week de New York

D'une veste en brocart associée à un jean troué à une robe garçonne à sequins sur un pantalon fluide, Ralph Lauren a présenté une collection printemps 2027 "réinterprétant les références historiques" en préambule de la Fashion Week de New York mercredi 9 septembre.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Le pantalon de tailleur se porte avec une veste en cuir, un canotier et des ballerines, sous les yeux de la mannequin française Laetitia Casta et de l'actrice américaine Viola Davis.

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Une chemise à rayures est mise en valeur par un plastron en sequins, un pantalon flottant tutoie une veste queue de pie.

Fidèle à l'esthétique de la marque, le bleu marine et le blanc dominent, avec des touches de doré, de beige et de vieux rose.

Ce premier défilé, à la veille de l'ouverture officielle de la semaine de la mode new-yorkaise, devait être suivi dans la soirée de celui d'un autre poids lourd américain, Coach.

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Dans un marché du luxe en ralentissement, les deux marques, qui cultivent une image plus accessible, ont le vent en poupe, enregistrant une croissance à deux chiffres de leur chiffre d'affaires sur le trimestre clos fin juin 2026.

Ralph Lauren, dont le Pdg Patrice Louvet revendique une approche "inclusive" du luxe allant de montres à 320.000 dollars à des chaussettes à 12 dollars, a vu ses ventes progresser de 14%, à 1,96 milliard de dollars.

Coach a affiché une hausse de 15%, à 1,64 milliard de dollars, portée notamment par le succès de ses sacs à main auprès d'une clientèle jeune.

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La Fashion Week de New York propose un programme très dense jeudi 10 septembre, des débuts de Henry Zankov chez Diane von Furstenberg à Proenza Schouler et Christian Siriano, en passant par Tory Burch et surtout Tommy Hilfiger.

Cette marque emblématique de la mode américaine a marqué les esprits début septembre avec une campagne publicitaire portée par Travis Kelce, célèbre joueur de football américain et mari de la popstar Taylor Swift.

Parmi les quelque 70 défilés et présentations figurent également Michael Kors et Calvin Klein vendredi 11 septembre, Carolina Herrera lundi 14 septembre ou Thom Browne en clôture mardi 15 septembre.

À noter également, à compter de cette édition, l'interdiction de la fourrure animale dans les collections figurant au calendrier officiel new-yorkais.

AFP/VNA/CVN