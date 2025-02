R. de Corée : dernière audience dans le procès en destitution du président

Plus de deux mois et demi après la brève proclamation de la Loi martiale en République de Corée, la Cour constitutionnelle a entamé mardi 25 février la dernière audience du procès en destitution du président Yoon Suk Yeol avant de décider de son sort, entre déchéance définitive et retour au pouvoir.