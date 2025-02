ONU : une résolution proposée par les États-Unis sur la crise ukrainienne

Photo : Xinhua/VNA/CVN

"Le texte adopté n'est pas parfait, mais il s'agit essentiellement de la première tentative du Conseil de produire un document constructif et tourné vers l'avenir, qui évoque une voie vers la paix plutôt que d'attiser les flammes du conflit", a indiqué M. Nebenzia.

Il a rappelé que la crise avait des origines complexes et ne pouvait être réduite à une simple confrontation entre la Russie et l'Ukraine, appelant à ne pas laisser des forces extérieures faire dérailler les efforts de paix déployés par la Russie et les Etats-Unis.

La résolution adoptée appelle à une fin rapide du conflit, déplore les pertes humaines et appelle à une paix durable entre la Russie et l'Ukraine. La résolution a reçu dix votes favorables, aucun vote défavorable et cinq abstentions, dont celles de la France, du Royaume-Uni, du Danemark, de la Grèce et de la Slovénie.

Xinhua/VNA/CVN