Trump est "certain" de bientôt pouvoir conclure un accord pour mettre fin au conflit ukrainien (Maison Blanche)

"Le président et son équipe sont focalisés sur la poursuite des négociations avec les deux camps concernés pour mettre fin au conflit, et le président est sûr et certain que nous pourrons y parvenir cette semaine", a affirmé Mme Leavitt, citée par le grand site d'information politique américain The Hill, sur la pelouse sud de la Maison Blanche à son retour de la Conférence d'action politique conservatrice.

Elle a également indiqué que le secrétaire au Trésor, Scott Bessent, était impliqué dans les discussions sur une proposition d'accord avec les Ukrainiens pour exploiter des minerais bruts.

"Concernant ces minerais critiques, c'est un élément important pour le président. C'est très important pour le président car cela permettra de récupérer l'argent des contribuables américains", a ajouté Mme Leavitt.

Par ailleurs, le président du Parlement ukrainien a déclaré qu'à partir du début de la semaine prochaine, le gouvernement ukrainien allait s'atteler sérieusement à la conclusion d'un accord avec les États-Unis sur les minerais terrestres et les garanties de sécurité, selon les médias ukrainiens.

Rouslan Stefantchouk, un proche du président ukrainien Volodymyr Zelensky, a fait savoir vendredi que le gouvernement ukrainien allait mandater une équipe d'experts pour travailler dès lundi 24 février sur la signature d'un accord avec les États-Unis.

