Quatrième édition du Prix Diên Hông : 64 œuvres journalistiques distinguées

Soixante-quatre œuvres exceptionnelles, sélectionnées parmi plus de 3.500 candidatures, ont été récompensées lors de la 4 e édition des Prix nationaux de la presse sur l'Assemblée nationale (AN) et les Conseils populaires (Prix Diên Hông), à Hanoï le 18 décembre.

Six journalistes et groupes d'auteurs de l'Agence Vietnamienne d'Information (VNA) ont été primés, dont un prix d'excellence.

Le comité d'organisation a décerné cinq prix A à des auteurs et groupes de la VNA ; du journal Quân dôi Nhân dân (l'Armée populaire) ; de La Voix du Vietnam (VOV) ; de la Télévision vietnamienne (VTV) ; de l'Institut de stratégie et de politique du Front ; du Comité de la culture et des affaires sociales de l'Assemblée nationale ; de la revue syndicale et ouvrière ; et du Lycée d'excellence Phan Bôi Châu de la province de Nghê An.

Les organisateurs ont également remis des certificats de mérite du Bureau de l'Assemblée nationale à 15 agences de presse remarquables, ainsi qu'aux délégations de l'Assemblée nationale et aux Conseils populaires, en reconnaissance de leur participation active à l'événement.

Lors du lancement de la 5e édition des Prix Diên Hông, Dô Van Chiên, vice-président permanent de l'Assemblée nationale et président du comité de pilotage, a déclaré que l'année 2026 revêt une importance particulière, puisqu'elle sera marquée par le XIVe Congrès national du Parti et les élections des députés à la 16e Assemblée nationale et des membres aux Conseils populaires à tous les niveaux pour le mandat 2026-2031. Elle marquera également le début de la mise en œuvre du plan quinquennal 2026-2030.

Dans ce contexte, la 5e édition des Prix Diên Hông contribue à mieux valoriser, auprès des médias et du public, les activités de l'Assemblée nationale et des Conseils populaires à tous les niveaux, renforçant ainsi l'efficacité des institutions élues, la solidarité de la grande union nationale et le consensus social au service d'un développement rapide et durable du pays, a-t-il affirmé.

Le responsable a souligné que, pour que la 5e édition de ces prix soit couronnée de succès, les candidatures doivent se concentrer sur les enjeux nationaux et parlementaires clés, en mettant l'accent sur la mise en œuvre de la résolution du XIVe Congrès national du Parti et sur les élections des députés à la XVIe Assemblée nationale et des membres aux Conseils populaires à tous les niveaux pour la période 2026-2031. Il est également essentiel de renouveler l'approche législative, le contrôle et la prise de décision sur les grandes questions du pays.

Les candidatures doivent proposer des analyses approfondies des politiques stratégiques inscrites dans les lois et les résolutions, renforcer le contrôle et le retour d'information du public, promouvoir le respect des lois par les organisations et les individus, et contribuer à améliorer l'efficacité de l'Assemblée nationale et des Conseils populaires à tous les niveaux, afin de répondre aux objectifs de développement du pays.

