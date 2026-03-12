Quatre personnes condamnées à mort dans une affaire de trafic d’un grand nombre de drogue

Le 12 mars, lors du procès en première instance, le Tribunal populaire de Hô Chi Minh-Ville a condamné à la peine de mort quatre accusés impliqués dans un réseau de trafic illicite de stupéfiants portant sur une quantité particulièrement importante et opérant dans plusieurs zones de la ville.

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Photo : VNA/CVN

Les accusés condamnés à mort pour "trafic illicite de stupéfiants" sont : Nguyên Binh Dai (né en 1988), Mac Vinh Khiêm (né en 1991), Thai Duy Quang (né en 1990) et Nguyên Binh Triêu (né en 1972), tous domiciliés à Hô Chi Minh-Ville.

Selon l’acte d’accusation, vers 17 heures le 20 novembre 2022, une unité de la Police d’enquête des crimes liés à la drogue de la Police de Hô Chi Minh-Ville a repéré Mac Vinh Khiêm et Thai Duy Quang présentant des comportements suspects devant la maison située au 180/58 rue Nguyên Huu Canh (ancien district de Binh Thanh, aujourd’hui quartier de Thanh My Tây). Lors d’un contrôle administratif, les forces de l’ordre ont découvert près de 43 kg de kétamine dissimulés dans la cuisine de cette maison.

À partir des premières déclarations des suspects, les autorités ont élargi l’enquête et procédé à des perquisitions dans plusieurs lieux liés à l’affaire, saisissant d’importantes quantités de drogues telles que méthamphétamine, MDMA, kétamine, amphétamine et nimetazépam, pour un volume total de plusieurs dizaines de kilogrammes.

Selon les investigations, Nguyên Binh Dai était le chef du réseau. Il recevait, entre octobre 2022 et son arrestation, la drogue de deux individus nommés Giang et Yang (identités non encore établies), avant d’organiser son stockage et sa distribution à divers revendeurs.

Le réseau a réalisé à plusieurs reprises des transactions de grande ampleur dans plusieurs zones, dont Go Vâp, Binh Thanh et l’ancien district 8. Selon les autorités judiciaires, la quantité totale de drogue dont les accusés doivent répondre pénalement est particulièrement importante. À lui seul, Nguyên Binh Dai est tenu responsable de plus de 60 kg de kétamine et de plus de 34 kg d’autres types de stupéfiants.

Dans cette affaire, plusieurs autres accusés ont également été condamnés à des peines allant de 20 ans de prison à la réclusion à perpétuité.

VNA/CVN