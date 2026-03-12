Élections législatives et locales

Des politiques pour encourager les jeunes à entreprendre et à trouver un emploi

En tant que vice-secrétaire de l’Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh-Ville et présidente du Conseil des jeunes pionniers de la ville, Trinh Thi Hiên Trân a déclaré qu’elle dispose de conditions favorables pour proposer à l’Assemblée nationale des politiques visant à soutenir les enfants et les jeunes dans leurs études, ainsi qu’à encourager l’entrepreneuriat et l’accès à l’emploi des jeunes.

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Lors des rencontres avec les électeurs, Trinh Thi Hiên Trân exprime toujours que sa candidature à l’Assemblée nationale de la XVIe législature constitue un très grand honneur pour une jeune cadre comme elle. "Je suis profondément consciente que la responsabilité d’un représentant élu est d’être réellement proche du peuple, étroitement lié à la population, en particulier aux jeunes électeurs", a-t-elle partagé.

Dans son programme d’action, Mme Trân a indiqué que si elle obtient la confiance des électeurs, elle mènera activement des recherches sur la situation socio-économique des circonscriptions où elle se présente, à travers divers canaux d’information. Par ailleurs, elle maintiendra des contacts réguliers avec les électeurs, écoutera leurs avis et participera activement à la construction et à l’amélioration du système juridique.

En tant que vice-secrétaire de l’Union de la jeunesse, présidente du Conseil des jeunes pionniers et membre du Comité permanent de l’Union des femmes de Hô Chi Minh-Ville, Mme Trân bénéficie de conditions favorables pour bien comprendre les jeunes, les enfants et les femmes. À partir de là, elle pourra proposer à l’Assemblée nationale des politiques visant à soutenir les jeunes dans leurs études, encourager l’entrepreneuriat, l’initiative professionnelle, l’emploi, ainsi que des politiques de formation pour améliorer la qualité des ressources humaines.

Elle souhaite également promouvoir le rôle de la jeune génération dans la transformation numérique, le développement et la maîtrise des sciences et des technologies , et proposer des politiques permettant aux jeunes de se développer de manière globale sur les plans moral, intellectuel, physique et esthétique.

En tant que candidate féminine, elle affirme accorder une attention particulière à la protection et à la promotion des droits et des intérêts légitimes des femmes et des enfants. Dans son domaine professionnel, elle étudiera et proposera des politiques visant à construire des familles culturelles et heureuses, à développer la culture de base ainsi que la culture, la littérature et les arts destinés aux jeunes. Elle soutiendra également des politiques de protection, de soins et d’amélioration de la santé et de la stature des enfants, ainsi que de la santé des femmes.

"Avec la plus grande sincérité et le sens des responsabilités, je travaillerai avec les organisations de la Jeunesse, de l’Association et des jeunes pionniers, ainsi qu’avec l’Union des femmes de Hô Chi Minh-Ville pour étudier et concrétiser des mouvements significatifs et pratiques, mobiliser efficacement les ressources sociales et répondre aux aspirations légitimes des électeurs et des jeunes", a affirmé Mme Trân.

Minh Thu/CVN