Quang Tri : cérémonie de lever du drapeau pour la réunification nationale

À l’occasion du 51 e anniversaire de la Libération du Sud et de la Réunification nationale (30 avril), une cérémonie solennelle de lever du drapeau intitulée "Réunification nationale" s’est tenue le 29 avril sur le site historique national spécial de Hiên Luong - Bên Hai, dans la province de Quang Tri (Centre).

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Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, y a assisté.

La cérémonie constitue un moment solennel pour rappeler le parcours historique héroïque de la nation et exprimer la profonde reconnaissance envers les générations qui se sont sacrifiées pour l’indépendance, la liberté et l’intégrité territoriale du pays.

Photos : VNA/CVN

Lors de l’événement, Nguyên Van Phuong, membre du Comité central du Parti et secrétaire du Comité provincial du Parti, a rappelé qu’après les Accords de Genève de 1954, la rivière Bên Hai, au 17e parallèle, était devenue une ligne de démarcation militaire provisoire, avec l’espoir de parvenir à des élections générales en vue de la réunification du pays. Toutefois, en raison des manœuvres et des actes de sabotage, les Accords n’ont pas été appliqués, contraignant le pays à subir une division pendant 21 ans.

Dans ce contexte, Quang Tri, aux côtés de l’ensemble du pays, a fait preuve d’une résistance farouche pour défendre cette ligne et empêcher l’extension du conflit vers le Nord. Sous les bombardements incessants de l’ennemi, le drapeau flottant fièrement au sommet du mât de Hiên Luong est devenu un symbole puissant de foi et de la volonté inébranlable de réunification du Nord et du Sud, a affirmé Nguyên Van Phuong.

Photo : VNA/CVN

Hiên Luong - Bên Hai demeure un symbole sacré de l’unité nationale, de l’aspiration à la paix et de la réunification du pays, a-t-il souligné.

À cette occasion, le dirigeant Tô Lâm a rencontré d’anciens membres des forces de sécurité de la ligne de démarcation ainsi que des élèves, avant de relâcher des colombes sur le pont historique de Hiên Luong.

VNA/CVN