L’IA analyse les embryons, augmentant le taux de réussite des fécondations in vitro

La caméra du système de culture embryonnaire dans un laboratoire ISO 5 enregistre des images de l’embryon toutes les cinq minutes, puis utilise l’intelligence artificielle (IA) pour les analyser, ce qui a permis d’augmenter le taux de grossesse cumulatif moyen à plus de 80% au Centre de fécondation in vitro Tâm Anh à Hô Chi Minh-Ville.

>> Des experts étrangers étudient la technologie de maturation biphasique in vitro du Vietnam

>> Semer les graines du bonheur pour 100 couples stériles

>> Professeure Ngoc Phuong : une vie pour la médecine et la justice sociale

Photo : BVCC/CVN

Le réseau des hôpitaux Tâm Anh vient d’être honoré en tant que "Top 1 des systèmes hospitaliers de soutien à la reproduction en ASEAN 2026".

Actuellement, IVF Tâm Anh applique la technologie d’IA avec le modèle "lab-in-a-lab" conforme à la norme ISO 5, permettant un contrôle strict de l’ensemble du processus de culture embryonnaire, optimisant la qualité des embryons et améliorant le taux de réussite de la fécondation in vitro.

L’IA prédit les résultats

Le processus de culture embryonnaire est réalisé dans un laboratoire conforme à la norme ISO 5 – un niveau de standard élevé en matière de propreté en laboratoire. Selon le maître de conférences et docteur Giang Huynh Nhu, directrice du Centre de soutien à la reproduction de l’Hôpital général Tâm Anh à Hô Chi Minh-Ville (IVF Tâm Anh HCM), chaque embryon est cultivé dans un système Time-lapse avec une position indépendante, permettant ainsi un contrôle optimal des conditions du microenvironnement telles que la température, le pH, la composition gazeuse et l’humidité.

Dans le système de culture embryonnaire Time-lapse intégré à l’IA, une caméra enregistre automatiquement l’embryon toutes les cinq minutes, créant ainsi des données continues sur son développement. À partir de ces données, le logiciel d’IA analyse et attribue une note à chaque embryon sur une échelle de 1 à 10. Les embryons obtenant un score élevé reflètent une bonne capacité de division et une morphologie optimale.

Photo : BVCC/CVN

Selon Lê Thi Thu Thao, directrice adjointe du laboratoire IVF Tâm Anh à Hô Chi Minh-Ville, le laboratoire de culture embryonnaire conforme à la norme ISO 5 permet de réduire au minimum les risques de contamination par des bactéries, des champignons, des virus, ainsi que de limiter la présence de composés organiques volatiles susceptibles d’être toxiques pour les cellules. La qualité du microenvironnement entourant l’embryon est ainsi garantie, contribuant à améliorer l’efficacité de la fécondation, le taux de développement en blastocyste, la capacité d’implantation et les indicateurs cliniques tels que le taux de grossesse clinique et le taux de naissance vivante.

Le modèle "lab-in-a-lab"

Actuellement, 95% des patients infertiles suivis à IVF Tâm Anh choisissent la culture embryonnaire par le système Time-lapse associé au logiciel d’IA. Bien que la majorité des cas soient complexes - infertilité de longue durée, âge, faible réserve ovarienne, échecs répétés de transfert embryonnaire, fausses couches à répétition, absence de spermatozoïdes - les technologies modernes ont contribué à améliorer le taux de réussite, même lorsqu’un seul embryon est transféré.

Sur la base des recommandations de l’IA, les médecins ont choisi le meilleur embryon à transférer dans l’utérus, et Mme Hang est tombée enceinte. En janvier 2025, le couple a accueilli leur premier fils après 15 années de mariage.

L’Hôpital général Tâm Anh à Hô Chi Minh-Ville a établi le record du "premier hôpital en Asie à développer un système de laboratoire d’embryologie conforme à la norme ISO 5 selon le modèle "lab-in-a-lab", appliqué aux manipulations sur les gamètes et à la culture embryonnaire". Ce record a été inscrit dans le World King Asia Book of Records 2026, publié en décembre 2025.

Kim Anh/CVN