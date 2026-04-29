La résolution sur la réforme de la santé face à la désinformation

Le 9 septembre 2025, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, a signé au nom du Bureau politique la Résolution 72 sur des mesures innovantes visant à renforcer la protection, les soins et l’amélioration de la santé de la population.

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Photo : VNA/CVN

Ce texte fixe des objectifs ambitieux : améliorer la santé physique et mentale des habitants, accroître l’espérance de vie et le nombre d’années vécues en bonne santé, afin de favoriser le développement global de la population vietnamienne.

S’opposer à cette résolution ou la dénigrer ne peut que traduire la volonté de certains individus de ne pas voir émerger un peuple vietnamien en bonne santé, tant sur le plan physique que mental.

Depuis plusieurs années, le Vietnam est salué pour ses progrès dans la réalisation des Objectifs de Développement Durable des Nations unies en matière de santé. Le taux de couverture des services de santé essentiels y dépasse la moyenne régionale, et plusieurs indicateurs sanitaires affichent des performances supérieures à celles de pays au niveau de développement comparable.

La protection, les soins et l’amélioration de la santé de la population constituent une priorité majeure du Parti et de l’État vietnamiens, inscrite au cœur des stratégies nationales de développement. Cette mission relève de la responsabilité de l’ensemble du système politique, de la société et de chaque citoyen.

La santé est ainsi considérée comme le bien le plus précieux de l’être humain, le fondement du bonheur individuel et un facteur essentiel de la pérennité de la nation et du développement durable.

Photo : Thuy Hang/VNA/CVN

Dans cette perspective, la Résolution 72 met l’accent sur la prévention, la promotion d’un mode de vie sain et le développement d’une véritable culture de la santé au sein de la population. Elle marque également une transition d’une approche centrée sur le traitement des maladies vers une politique axée sur la prévention proactive et l’amélioration continue de la santé tout au long de la vie.

La résolution prévoit notamment qu’à l’horizon 2030, la taille moyenne des enfants et adolescents vietnamiens augmente d’au moins 1,5 centimètre et que l’espérance de vie atteigne 75,5 ans, dont au moins 68 années en bonne santé.

L’une des mesures les plus remarquées concerne la mise en place, dès 2026, d’examens médicaux périodiques ou de dépistages gratuits au moins une fois par an pour chaque citoyen. Des dossiers médicaux électroniques seront également généralisés afin d’assurer un suivi sanitaire continu et de réduire progressivement les dépenses médicales.

D’ici 2030, les citoyens devraient bénéficier, selon une mise en œuvre progressive, de la gratuité des soins hospitaliers de base couverts par l’assurance maladie.

Photo : Minh Duc/VNA/CVN

La ministre de la Santé, Dào Hông Lan, estime que cette politique constitue une avancée majeure pour la santé publique, particulièrement bénéfique pour les personnes vulnérables et à faibles revenus. Elle y voit également un levier important pour promouvoir une culture de la prévention et du dépistage précoce.

Cependant, la dimension profondément humaniste de la résolution 72 est devenue la cible d’attaques de la part d’individus hostiles au régime. Les critiques visant la résolution 72 dépassent le seul contenu du texte.

Elles s’attaqueraient plus largement à l’orientation des politiques du Parti et de l’État, fondées sur le principe de placer l’être humain au centre du développement. Une mise en œuvre rapide et efficace de cette réforme, garantissant un accès élargi aux soins de qualité, renforcerait davantage la confiance de la population envers les institutions publiques.

Ces forces hostiles au régime utilisent ce qu’elles appellent la "guerre cognitive", une forme de confrontation non conventionnelle reposant sur les technologies numériques, les réseaux sociaux, la désinformation et l’intelligence artificielle afin d’influencer l’opinion publique, manipuler les perceptions et semer l’instabilité sociale.

Le 17 avril 2026, la secrétaire du Comité central du Parti et vice-Première ministre, Pham Thi Thanh Trà, a tenu une séance de travail avec le ministère de la Santé consacrée à la mise en œuvre des missions du secteur et à ses orientations de développement, notamment l’application de la résolution 72.

Selon un rapport de la ministre de la Santé Dào Hông Lan, le secteur a enregistré des avancées importantes en 2025 et au premier trimestre 2026 : le taux de couverture de l’assurance maladie dépasse désormais 95%, le pays compte environ 15 médecins pour 10.000 habitants et plusieurs techniques médicales avancées ont été déployées.

Le ministère de la Santé poursuit également des réformes législatives, notamment autour de la prévention sanitaire et de la politique démographique. Il travaille aussi sur un projet visant à instaurer progressivement la gratuité des soins hospitaliers et à permettre à l’assurance maladie de couvrir davantage d’examens de dépistage précoce.

La transformation numérique du secteur de la santé progresse rapidement. Environ 75% des hôpitaux utilisent désormais des dossiers médicaux électroniques et plus de 34,3 millions de carnets de santé numériques ont été créés sur la plateforme VNeID. Les autorités souhaitent également bâtir une base de données nationale de santé afin de moderniser la gouvernance du système médical.

Le ministère de la Santé élabore actuellement un projet d’investissement visant à développer cinq universités spécialisées en médecine et pharmacie, dont l’approbation par le Premier ministre est attendue au quatrième trimestre 2026.

La vice-Première ministre Pham Thi Thanh Trà a également souligné les nombreux défis qui subsistent et a appelé le secteur de la santé à mettre en œuvre efficacement la résolution 72, considérée comme une priorité stratégique pour les prochaines années.

À défaut d’arguments contre la résolution 72, certains individus chercheraient désormais à alimenter sur les réseaux sociaux la peur, notamment chez les personnes âgées et les plus vulnérables, de découvrir une maladie lors d’un examen médical.

Pourtant, les spécialistes de la santé soulignent depuis longtemps l’importance des bilans médicaux réguliers et du dépistage précoce.

Des spécialistes rappellent que de nombreuses maladies graves, comme les cancers, le diabète ou les maladies cardiovasculaires, peuvent être traitées plus efficacement lorsqu’elles sont détectées précocement.

Le Pr. associé-Dr. Nguyên Hoài Nam, de l’Université de médecine et de pharmacie de Hô Chi Minh-Ville, souligne par exemple qu’un cancer du poumon détecté à un stade précoce offre des chances de survie nettement supérieures à celles d’un diagnostic tardif.

La crainte de découvrir une maladie lors d’un examen médical serait d’ailleurs l’un des facteurs expliquant qu’au Vietnam, si l’espérance de vie atteint désormais 73,64 ans, l’espérance de vie en bonne santé ne s’élève qu’à 65,4 ans.

Les forces hostiles chercheraient à exploiter les périodes sensibles pour diffuser de fausses informations, déformer les politiques de réduction des frais hospitaliers ou encore semer le doute autour des protocoles médicaux, dans le but d’affaiblir la confiance de la population envers le système de santé public.

Face à ce phénomène, les citoyens sont appelés à renforcer leur vigilance, à vérifier les informations auprès des sources officielles du Parti, de l’État et du secteur de la santé, et à éviter de relayer des contenus non vérifiés, notamment en matière de santé et de traitements médicaux diffusés sur des sites peu fiables.

VNA/CVN