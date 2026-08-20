Quang Tri : 13 animaux sauvages rares et menacés retrouvent leur milieu naturel

Les 13 animaux sauvages rares et menacés qui sont retrouvent leur milieu naturel espèces à Quang Tri, figurent toutes sur la liste des animaux en danger, précieux et rares conformément à la réglementation en vigueur.

>> Dak Lak relâche 60 spécimens d’animaux sauvages rares dans leur milieu naturel

>> Une affaire de détention et de trafic de 104 animaux sauvages poursuivie en justice

>> Le retour des animaux sauvages à leur milieu naturel

Photo : CTV/CVN

Le Centre de sauvetage, de conservation et de développement des créatures relevant du comité de gestion du Parc national de Phong Nha-Ke Bàng a annoncé le 20 août avoir coordonné avec le Centre de protection des forêts et du patrimoine mondial la réintroduction dans la nature de 13 animaux sauvages.

Cette opération s'est déroulée sous la supervision rigoureuse du poste de gardes forestiers de Phong Nha et du Comité populaire de la commune de Phong Nha, dans la province de Quang Tri.

Les spécimens réintroduits comprennent cinq macaques à face rouge (Macaca arctoides), une tortue-boîte à trois carènes (Cuora mouhotii), deux loris lents pygmées (Nycticebus pygmaeus), deux varans nébuleux (Varanus nebulosus) et trois pangolins malais (Manis javanica). Ces espèces figurent toutes sur la liste des animaux en danger, précieux et rares conformément à la réglementation en vigueur ; les pangolins, les loris et les varans sont classés dans le groupe IB, tandis que les macaques et la tortue appartiennent au groupe II.

Selon le Centre de sauvetage, de conservation et de développement des créatures, avant leur remise en liberté, ces animaux ont tous bénéficié de soins, de traitements, d’une réhabilitation physique ainsi que d’une réadaptation à leurs comportements naturels. Seuls les individus présentant un état de santé satisfaisant et une capacité d’adaptation suffisante ont été sélectionnés pour être réintroduits dans leur milieu naturel. Ils ont ensuite été transportés vers des zones appropriées au sein du Parc national de Phong Nha-Ke Bàng.

Les sites de réintroduction ont été choisis en fonction des caractéristiques écologiques de chaque espèce, afin de garantir des conditions favorables à la recherche de nourriture, d’abris et à l’adaptation à leur nouvel environnement.

Cette réintroduction constitue l'étape finale du cycle de sauvetage et de réhabilitation, marquant le retour officiel de ces espèces dans leur environnement d'origine. Cette initiative contribue non seulement au renforcement des populations animales sauvages, mais participe également à la conservation de la biodiversité et à la préservation des valeurs naturelles précieuses du Parc national de Phong Nha-Ke Bàng.

VNA/CVN