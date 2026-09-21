Quang Ninh accélère sa transformation en destination touristique internationale

Le vice-présidente du Comité populaire de la ville de Quang Ninh, Vu Thi Mai Anh, a présidé le 19 septembre, une réunion avec l’Association municipale du tourisme et plusieurs entreprises locales du secteur du tourisme et des voyages.

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Photo : CTV/CVN

La rencontre visait à identifier les obstacles au développement du secteur et à dégager des solutions pour y remédier, conformément à l’esprit de la Résolution N°26-NQ/TW du Bureau politique, adoptée le 22 août 2026, sur le développement du tourisme vietnamien en tant que secteur économique clé dans la nouvelle ère.

Quang Ninh dispose de ressources touristiques diversifiées et uniques, ainsi que d’infrastructures de plus en plus intégrées, qui constituent les bases d’une croissance durable. La Résolution N°26-NQ/TW introduit une nouvelle approche du développement touristique. Dans ce contexte, Quang Ninh doit passer de la simple exploitation de ses ressources à la création de produits touristiques distinctifs et à forte valeur ajoutée, tout en renforçant son offre et en affirmant progressivement sa marque sur la scène touristique internationale.

Photo : CTV/CVN

L’Association du tourisme de Quang Ninh a proposé dix groupes de mesures ainsi que cinq recommandations spécifiques. Parmi les priorités figurent le repositionnement de la marque patrimoniale Ha Long - Yên Tu, la modernisation des infrastructures numériques, le développement de l’économie nocturne et la valorisation de la gastronomie locale comme véritable expérience culturelle.

Vu Thi Mai Anh a appelé les services, secteurs, collectivités locales et entreprises touristiques à renforcer leur coordination et à élaborer de manière proactive des produits et des programmes de promotion adaptés aux différents marchés. Elle a également souligné la nécessité d’améliorer la qualité des services et de la promotion touristique, de perfectionner la signalétique et les systèmes d’identification des sites, de préserver l’image de la destination et de créer un environnement touristique sûr, civilisé et transparent.

Photo : VNA/CVN

La ville de Quang Ninh élaborera des programmes et des plans d’action pour mettre en œuvre efficacement la Résolution N°26-NQ/TW du Bureau politique. Parallèlement, elle continuera d’accompagner les entreprises en levant les obstacles et en créant des conditions favorables à leur développement, afin de renforcer la contribution du tourisme et des services à l’économie locale.

Nguyên Tùng/CVN