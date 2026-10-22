Quang Ninh accueillera la Semaine internationale du numérique 2026

La Semaine internationale du numérique du Vietnam 2026 (Vietnam International Digital Week - VIDW 2026) se tiendra du 28 au 30 octobre dans la ville de Quang Ninh (Nord).

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Photo : BTC/CVN

Selon le ministère des Sciences et des Technologies, quelque 500 délégués vietnamiens et étrangers sont attendus pour discuter de la gouvernance de l’intelligence artificielle (IA), du développement des technologies numériques stratégiques et du renforcement de la coopération technologique.

Placée sous le thème "Connectivité intelligente : gouvernance de l’IA et transformation par l’IA", cette manifestation, organisée sous l’égide du ministère des Sciences et des Technologies, vise à renforcer le dialogue sur les politiques publiques et la coopération scientifique internationale, ainsi qu’à promouvoir la recherche, le développement, le transfert et la commercialisation des technologies stratégiques et émergentes.

L’événement s’articulera autour de trois grands axes : un forum de haut niveau consacré aux technologies stratégiques, des forums et conférences dédiés à la coopération internationale, ainsi qu’une exposition de solutions et de produits technologiques.

Le 28 octobre, la séance d’ouverture sera suivie d’une table ronde ministérielle sur la gouvernance de l’IA et l’accélération de la transformation par l’IA. Les participants examineront le développement et la maîtrise des technologies numériques stratégiques, les données, les capacités de calcul, les infrastructures numériques, les mécanismes de soutien à la recherche et au développement (R&D), ainsi que la commercialisation des technologies et les conditions d’une gouvernance sûre et responsable de l’IA.

Dans l’après-midi du même jour, un dialogue interrégional sur le renforcement des capacités en matière d’IA fera le point sur les résultats du Dialogue mondial sur la gouvernance de l’IA (Global Dialogue on AI Governance), tenu à Genève, en Suisse, en juillet 2026.

Deux autres rencontres réuniront des acteurs de l’innovation numérique de l’ASEAN et de l’Union européenne (UE), ainsi que des partenaires vietnamiens et australiens. Elles aborderont le développement des écosystèmes d’innovation, les partenariats entre entreprises, les investissements et les transferts de technologies.

Le 29 octobre, les débats se poursuivront autour de plusieurs domaines technologiques spécialisés. Une conférence de l’ASEAN sur la 5G examinera les feuilles de route de déploiement, la normalisation et l’intégration de cette technologie avec l’IA et l’Internet des objets (IoT).

Un forum de coopération scientifique et technologique Vietnam - UE sera consacré aux matériaux avancés pour la période 2025-2035, à l’utilisation de l’IA dans la découverte de nouveaux matériaux, aux matériaux intelligents et aux jumeaux numériques appliqués à la recherche.

Une rencontre Vietnam - Japon, organisée dans le cadre du Groupe des amis du processus d’Hiroshima sur l’IA (Hiroshima AI Process Friends Group), abordera le développement d’un écosystème d’IA sûr, fiable et centré sur l’humain, ainsi que la coopération en matière de politiques, de normes et de gouvernance responsable de l’IA.

Un autre atelier Vietnam - Chine sera consacré aux grands modèles de langage (LLM), à l’IA agentique, à l’optimisation des infrastructures technologiques et aux échanges entre instituts de recherche, universités et entreprises.

Prévu à Hanoï, un forum de coopération numérique entre le Vietnam et la République de Corée mettra l’accent sur les technologies numériques stratégiques, le développement des ressources humaines dans le numérique, la recherche conjointe, le transfert de technologies et leur commercialisation.

Les 28 et 29 octobre, une exposition présentera des solutions dans les domaines de l’IA, de la 5G, de l’IoT, des mégadonnées et des technologies numériques stratégiques. Des rencontres bilatérales entre les dirigeants du ministère vietnamien des Sciences et des Technologies et des partenaires internationaux sont également prévues.

VNA/CVN