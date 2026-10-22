Lào Cai propose d’étendre son réseau de ports secs en prévision de postes-frontières intelligents

Le Comité populaire de la province de Lào Cai a récemment demandé au ministère de la Construction de modifier et de compléter le réseau de ports secs de la province, dans le schéma directeur de développement du réseau de ports secs pour la période 2021-2030, avec une vision à l’horizon 2050.

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Photo d’illustration : Hoàng Anh/CVN

Le Comité populaire de la province de Lào Cai demande au ministère de la Construction de réexaminer, de modifier et de compléter le schéma directeur de développement du réseau de ports secs dans la province, afin de répondre aux besoins liés au développement de la logistique, du commerce transfrontalier et des importations et exportations. Les autorités provinciales prévoient un besoin supplémentaire de 50 à 100 hectares pour aménager des aires de stockage, des entrepôts et des activités logistiques, à mesure que les postes-frontières intelligents seront mis en service.

Dans un document adressé au ministère de la Construction, le Comité populaire de la province de Lào Cai indique que la province concentre actuellement ses investissements sur l’achèvement des infrastructures de sa zone économique frontalière de Lào Cai, des axes de transport, des centres logistiques et des plateformes de ports secs, afin de soutenir les activités d’importation et d’exportation, la production et la distribution de marchandises.

D’après le schéma directeur de développement du réseau de ports secs pour la période 2021-2030, avec une vision à l’horizon 2050 approuvé par le Premier ministre, le réseau de ports secs de Lào Cai s’inscrit dans le corridor de transport Lào Cai - Hanoï - Hai Phong. La superficie prévue est de 15 à 20 hectares à l’horizon 2030 et d’environ 65 hectares à l’horizon 2050.

Plus précisément, la superficie prévue pour le port sec de Dông Phô Moi est d’environ 5 hectares à l’horizon 2030 et de 15 hectares à l’horizon 2050. Quant au port sec de Kim Thành, sa superficie prévue est de 10 à 15 hectares à l’horizon 2030 et de 50 hectares à l’horizon 2050.

À ce jour, les investissements sur les travaux de construction du port sec de Dông Phô Moi sont achevés, avec une superficie d’environ 5 hectares. Concernant le port sec de Kim Thành, le Comité populaire de la province de Lào Cai a approuvé le principe d’investissement d’un projet d’une superficie totale de 50 hectares, réparti en deux phases : 15 hectares pour la première phase et 35 hectares pour la seconde.

Toutefois, l’extension de 10 hectares envisagée pour le port sec de Dông Phô Moi à l’horizon 2050 se situe entièrement dans le périmètre de la gare de Lào Cai, intégrée au projet de construction de la ligne ferroviaire Lào Cai - Hanoï - Hai Phong, actuellement en cours de réalisation. Cette situation nécessite un réexamen et une modification du schéma directeur afin d’assurer la cohérence avec les orientations de développement des infrastructures de transport et de logistique dans la province.

Selon le Comité populaire de la province de Lào Cai, le schéma directeur provincial prévoit de développer la zone économique frontalière de Lào Cai selon un modèle combinant le développement linéaire, la concentration et la multipolarité, afin de former un réseau de services commerciaux et touristiques appelé à jouer un rôle moteur pour l’ensemble de la région. La province ambitionne également de devenir un pôle logistique moderne pour la région des Midlands et des Montagnes du Nord, connecté au corridor économique Kunming - Lào Cai - Hanoï - Hai Phong - Quang Ninh.

Par ailleurs, le projet de création de postes-frontières intelligents aux points de passage du pont routier de Kim Thành et de Ban Vuoc, relevant du poste-frontière international de Lào Cai, a été approuvé par le Premier ministre. D’ici 2030, il vise à doubler la capacité de transport de marchandises de ces deux points de passage et à porter la valeur totale des importations et des exportations, tous types confondus, à environ 9 milliards de dollars.

Sur la base de ces orientations, la province de Lào Cai prévoit un besoin supplémentaire d’environ 50 à 100 hectares pour aménager des aires de stockage des marchandises, des entrepôts, des zones de contrôle spécialisé, des espaces dédiés aux formalités douanières, aux opérations de chargement et de déchargement des conteneurs, ainsi que l’organisation du transport au fur et à mesure de l’investissement et de l’achèvement des infrastructures des postes-frontières intelligents et des infrastructures traversant le fleuve Rouge.

Au regard des investissements réalisés, des orientations de développement et des besoins logistiques prévisionnels, le Comité populaire de la province de Lào Cai demande au ministère de la Construction de réexaminer, de modifier et de compléter le schéma directeur du réseau de ports secs dans la province pour la période 2021-2030, avec une vision à l’horizon 2050. Cette révision vise à assurer la cohérence avec la situation actuelle des investissements, à garantir la coordination entre les différents schémas directeurs et à établir un cadre juridique permettant de mobiliser les ressources nécessaires au développement des infrastructures.

Le Comité populaire de la province de Lào Cai indique qu’il chargera les services et organismes provinciaux de coopérer avec le cabinet de conseil et les organismes concernés afin de déterminer précisément l’emplacement, la taille et la capacité de traitement des marchandises des ports secs lors de la révision du schéma directeur, sur la base des prévisions de volumes de marchandises et du plan de répartition des capacités de l’ensemble du complexe portuaire de Lào Cai, situé sur le corridor de transport Lào Cai - Hanoï - Hai Phong.

Linh Huong/ CVN