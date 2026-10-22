Crevettes : les exportations rapportent 3,7 milliards de dollars

Au cours des neuf premiers mois de 2026, les exportations vietnamiennes de crevettes ont généré 3,7 milliards de dollars, en hausse de 11% sur un an, selon les dernières données publiées par l’Association des producteurs et exportateurs de produits aquatiques du Vietnam (VASEP).

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Photo : VNA/CVN

Pilier des exportations aquacoles nationales, la filière enregistre toutefois un net ralentissement de sa croissance, après une progression de 14% au premier semestre. Les perspectives du dernier trimestre restent incertaines.

La Chine consolide sa position de premier marché d’exportation pour la crevette vietnamienne, absorbant près de 1,2 milliard de dollars d’expéditions, en hausse remarquable de 37%, soit 33% de la valeur globale. En y incluant Hong Kong (Chine), le total s'élève à 1,3 milliard de dollars, en progression de 35%, une performance portée en grande partie par une demande soutenue pour les langoustes, notamment la langouste bleue.

Parallèlement, les exportations vers les pays membres de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP) ont dépassé un milliard de dollars, en hausse de 10,2%. Cette progression repose notamment sur les performances des marchés japonais (440,9 millions de dollars, +6,4%), australien (211,9 millions de dollars, +18,5%) et canadien (130,5 millions de dollars, +11%).

Vers les États-Unis, les exportations n’ont atteint que 498 millions de dollars au cours des neuf premiers mois de l’année, soit un recul de 15%, accentué par une chute de 32% pour le seul mois de septembre. Une tendance similaire a été observée dans l’Union européenne, où les exportations ont diminué de 4,9%, à 406,4 millions de dollars, avec un repli mensuel de 12,5% en septembre.

Selon la VASEP, la filière devra faire face à plusieurs difficultés au cours des prochains mois, notamment la raréfaction des matières premières, l’intensification de la concurrence internationale et le durcissement des barrières commerciales, en particulier sur le marché américain. Les crevettes sont les produits les plus durement touchés par les droits de douane américains. En effet, outre la surtaxe de 12,5% au titre de la section 301, certaines entreprises vietnamiennes du secteur sont également soumises à des droits antidumping (AD) et compensateurs (CVD).

En 2025, les exportations vietnamiennes de produits aquatiques ont atteint 11,3 milliards de dollars, dont 4,83 milliards générés par les crevettes, en hausse de 25,5%. La filière a ainsi représenté plus de 42% des recettes d’exportation du secteur. Pour atteindre l’objectif annuel révisé de 5,1 à 5,2 milliards de dollars en 2026, les exportateurs devront maintenir au quatrième trimestre un rythme mensuel moyen de 470 à 480 millions de dollars.

VNA/CVN