Le pont piéton en forme de feuille sur la rivière Saïgon franchit une étape décisive

Les opérations de jonction de la travée principale du pont piéton enjambant la rivière Saïgon, reliant le quai de Bach Dang à la nouvelle zone urbaine de Thu Thiêm ont débuté à l’aube du 21 octobre et devaient s’achever dans l’après-midi.

Photo : VNA/CVN

Le 21 octobre, la société par actions Nutifood et le Service de la construction de Hô Chi Minh-Ville ont procédé à la jonction de la travée principale du pont piéton enjambant la rivière Saïgon, reliant le quai de Bach Dang à la nouvelle zone urbaine de Thu Thiêm. Cette travée présente une arche en acier en forme de feuille de cocotier.

Auparavant, après avoir été remorquée depuis Vung Tàu jusqu’au chantier, la barge transportant l’ensemble de l’arche en acier avait été amarrée le long de la rive de Thu Thiêm. L’ensemble pèse environ 3.400 tonnes, dont 1.400 tonnes pour l’arche en acier de 187 mètres de long et 2.000 tonnes pour la structure de support spécialement conçue à cet effet.

Les opérations de jonction ont débuté à l’aube du 21 octobre et devaient s’achever dans l’après-midi.

Truong Hung, vice-président du Conseil d’administration de Nutifood, a déclaré que l’entreprise souhaitait que ce pont ne se limite pas à relier les deux rives de la rivière Saïgon, mais contribue également à offrir à la ville un espace public agréable et vivant. Nutifood continuera de travailler en étroite coordination avec les parties concernées pour achever l’ouvrage et mener à bien les contrôles, les inspections techniques et les procédures de réception avant sa mise en service.

Financé par Nutifood, le pont piéton a été mis en chantier fin mars 2025, pour un investissement total de près de 1.000 milliards de dôngs. D’une longueur totale d’environ 720 mètres, il comprend une travée principale de 187 mètres constituée d’une arche suspendue par des haubans. Le tablier, composé de poutres en acier, présente une largeur variable de 6 à 11 mètres. L’ouvrage offre un gabarit de navigation de 80 mètres de largeur et de 10 mètres de hauteur afin de préserver la circulation fluviale sur la rivière Saïgon.

À ce jour, le projet est réalisé à environ 90%. Dans le cadre du lot XL01, les travaux de construction aux deux extrémités des ponts d’accès sont achevés. Pour le lot XL02, les principaux éléments de l’ouvrage - structure du pont, escaliers hélicoïdaux, escaliers, ascenseurs, bassin paysager et station de pompage - sont également pratiquement terminés.

VNA/CVN