Hô Chi Minh-Ville : dynamiser l’industrie mécanique, électrique et numérique



Le 20 octobre, dans la mégapole du Sud, le Centre de promotion du commerce et des investissements de Hô Chi Minh-Ville (ITPC), en collaboration avec l’Association municipale des entreprises mécaniques et électriques (HAMEE), a inauguré la Semaine 2026 de réseautage et de présentation de produits des industries mécanique, électrique et numérique.

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L'événement vise à soutenir le développement des entreprises et à promouvoir leurs produits dans les secteurs de la mécanique, de l’électricité et de l’automatisation. Il offre une plateforme d’échanges professionnels permettant aux entreprises spécialisées dans les équipements mécaniques et électriques et les technologies numériques de valoriser leur savoir-faire, de promouvoir leurs marques et de nouer des contacts avec des partenaires potentiels, vietnamiens et étrangers. L’initiative entend ainsi aider les fabricants à mieux exploiter le marché intérieur, à développer leurs exportations et à renforcer leur compétitivité sur les chaînes d’approvisionnement mondiales.

Économie numérique : 30 à 40% du PIB régional en 2030

Dans son discours d’ouverture, Lê Anh Hoàng, directeur adjoint de l’ITPC, a souligné que la période 2026-2030 constituait un tournant stratégique pour Hô Chi Minh-Ville, appelée à renouveler son modèle de croissance en s’appuyant sur la double transition numérique et écologique.

La ville ambitionne de porter la part de l’économie numérique à 30-40% de son produit intérieur brut régional (PIBR) et celle de l’économie verte à au moins 10% d’ici 2030. Dans cette perspective, les industries mécanique et électrique occupent une place stratégique. La municipalité entend soutenir leur développement, notamment par l’adoption des principes ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance), afin d’améliorer la qualité des produits fabriqués localement et de faciliter leur intégration dans les chaînes d’approvisionnement des multinationales.

S’appuyant sur les données des douanes vietnamiennes, Lê Anh Hoàng a indiqué qu’au cours des huit premiers mois de 2026, les exportations d’ordinateurs, de produits électroniques et de leurs composants avaient progressé de 51,1%, pour atteindre 101,06 milliards de dollars. Pour la première fois, cette catégorie de produits a dépassé le seuil des 100 milliards de dollars sur une période de huit mois, consolidant sa position de premier groupe de produits d’exportation du Vietnam.

Dans le même temps, les exportations de machines, d’équipements, d’outils et de pièces détachées ont atteint près de 47,3 milliards de dollars, en hausse de 26,4% sur un an.

Afin d’aider les entreprises à surmonter les difficultés liées au financement et à l’accès aux technologies, tout en visant un taux de localisation supérieur à 30% d’ici 2030, la Semaine commerciale réunit cette année 22 entreprises de premier plan. Elles présentent des solutions technologiques dans cinq domaines clés : le génie mécanique, les produits industriels de soutien, les engins de chantier, les équipements électriques et les technologies numériques, ainsi que les matières premières et les fournitures industrielles.

Renforcer les synergies entre les filières industrielles

De son côté, Trân Thành Trong, membre du Conseil populaire de Hô Chi Minh-Ville et premier vice-président de HAMEE, a souligné la nécessité pour les entreprises des secteurs mécanique et électrique de mieux faire connaître leurs capacités de production et la qualité de leurs produits. Il s’agit notamment de présenter leurs offres aux bons interlocuteurs et de répondre précisément aux besoins des clients.

L’un des atouts de cette Semaine commerciale réside dans la coopération étroite entre trois domaines complémentaires : le génie mécanique, le génie électrique et les technologies numériques. Cette approche favorise l’émergence de partenariats stratégiques entre les fabricants de machines et les fournisseurs de solutions de contrôle et de technologies numériques. Elle contribue ainsi au développement d’équipements et de systèmes intégrés, capables de répondre aux exigences techniques croissantes du marché.

Le représentant de HAMEE a également exprimé le souhait de voir les échanges noués pendant l’événement déboucher rapidement sur des résultats concrets : partage de documents techniques, envoi d’échantillons, établissement de devis, visites d’usines et signature d’accords de coopération.

En réponse aux exigences de la transition écologique, Trân Thành Trong a par ailleurs encouragé les entreprises manufacturières à prendre des mesures concrètes : économies d’énergie, réduction du gaspillage de matières premières, diminution du nombre de produits défectueux et optimisation de la productivité des machines et des équipements. Ces efforts doivent s’appuyer sur une meilleure intégration des technologies, des investissements bénéficiant de conditions préférentielles et des politiques de soutien de la municipalité.

Transformer les rencontres en partenariats durables

Les espaces d’exposition de la Semaine 2026 de réseautage et de présentation de produits des industries mécanique, électrique et numérique sont ouverts du 20 au 25 octobre. Un séminaire consacré aux "Tendances de la transition écologique dans les industries mécanique et électrique" figure également au programme.

À travers cet événement, l’ITPC entend intensifier les échanges entre les acteurs des différentes filières et renforcer la coopération commerciale entre les entreprises vietnamiennes, leurs partenaires nationaux et les entreprises à investissement direct étranger (IDE).

L’ITPC espère que les rencontres professionnelles organisées à cette occasion déboucheront rapidement sur des contrats commerciaux et des partenariats durables au sein des chaînes d’approvisionnement. L’organisme entend ainsi conforter son rôle d’interface entre les entreprises et les acteurs économiques, afin de favoriser une participation accrue des industries clés de Hô Chi Minh-Ville aux chaînes de valeur régionales et internationales.

Tân Dat/CVN