Le VEFTA ouvre de nouvelles perspectives d’exportation pour les produits vietnamiens

L’Accord de libre-échange entre le Vietnam et l’Association européenne de libre-échange (VEFTA ) devrait faciliter l’accès des produits vietnamiens à des marchés dotés d’un fort pouvoir d’achat, grâce à des réductions tarifaires et à des mesures de facilitation des échanges.

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Photo : VNA/CVN

Pour transformer ces avantages en commandes à l’exportation, les entreprises devront toutefois se conformer aux règles d’origine, aux normes de qualité, ainsi qu’aux exigences en matière de traçabilité et de durabilité.

Élargir l’accès à des marchés dotés d’un fort pouvoir d’achat

Le Vietnam et l’Association européenne de libre-échange (AELE) - composée de la Suisse, de la Norvège, de l’Islande et du Liechtenstein - ont officiellement signé le VEFTA le 18 octobre, au terme de plus d’une décennie de négociations réparties sur 21 cycles.

Avec une population d’environ 15 millions d’habitants et un pouvoir d’achat élevé, l’AELE représente un potentiel important pour les exportations vietnamiennes. Selon le ministère de l’Industrie et du Commerce (MOIT), les échanges bilatéraux ont atteint 4,8 milliards d’euros (près de 5,4 milliards de dollars) en 2025, le Vietnam enregistrant un excédent de 2,5 milliards d’euros.

Les principales exportations du Vietnam vers ce bloc comprennent les produits aquatiques, les textiles et vêtements, les chaussures, les machines, ainsi que les produits électroniques et leurs composants. Les préférences tarifaires renforceront la compétitivité-prix de ces produits et contribueront à diversifier les marchés d’exportation. S’agissant des produits agricoles, l’accès au marché s’effectuera selon des calendriers convenus, tenant compte des intérêts commerciaux et des sensibilités de chaque partie.

Parallèlement, les principaux produits exportés par l’AELE - notamment le fromage, le café, le chocolat, les aliments pour bébés et les compléments alimentaires - bénéficieront au Vietnam d’une exonération totale de droits de douane, selon un calendrier pouvant s’étendre jusqu’à 16 ans. L’AELE accordera également au Vietnam des préférences équivalentes à celles prévues dans les accords de libre-échange récemment conclus par ce bloc.

L’ambassadeur de Suisse au Vietnam, Thomas Gass, a déclaré que le VEFTA offrirait aux produits vietnamiens - tels que le café, les fruits, les denrées agricoles et les textiles - un accès facilité à des marchés exigeant une qualité élevée et le respect de normes de durabilité. Il incitera par ailleurs les entreprises à se démarquer par une meilleure qualité et une valeur ajoutée accrue, plutôt que par le seul prix, leur permettant ainsi de mieux répondre aux attentes des acheteurs.

Les préférences tarifaires doivent aller de pair avec des règles d’origine.

Dans le cadre du VEFTA, l’AELE supprimera immédiatement, dès l’entrée en vigueur de l’accord, les droits à l’importation sur les produits industriels et aquatiques originaires du Vietnam, renforçant ainsi leur compétitivité sur les marchés de cet ensemble économique.

De son côté, le Vietnam supprimera ou réduira les droits de douane sur la plupart des produits industriels et aquatiques en provenance de l’AELE, selon des calendriers convenus, certaines réductions s’étalant sur une période de 11 ans. L’accès au marché agricole dépendra des engagements spécifiques pris pour chaque groupe de produits.

Les règles d’origine revêtent une importance capitale pour permettre aux entreprises de bénéficier de préférences tarifaires. Le VEFTA autorise un cumul élargi pour certaines matières non agricoles originaires de l’ASEAN ou de l’Union européenne, sous réserve de conditions spécifiques. Cela pourrait offrir une plus grande flexibilité dans l’approvisionnement en intrants, en fonction de l’éligibilité de chaque produit.

En attendant l’entrée en vigueur de l’accord, il est conseillé aux entreprises d’examiner les nomenclatures tarifaires, les règles d’origine propres à chaque produit, les coûts liés à la certification de l’origine, ainsi que les exigences en matière de contrôle qualité et de conformité aux normes des importateurs. Une préparation anticipée leur permettra de tirer pleinement parti des nouvelles opportunités.

Photo : VNA/CVN

L’ambassadeur de Norvège au Vietnam, Stein Iversen, a encouragé les entreprises - en particulier les petites et moyennes entreprises (PME) - à étudier les engagements tarifaires, les règles d’origine et les conditions d’accès au marché, tout en améliorant la qualité des produits, leur traçabilité et la durabilité de la production.

Ngô Chung Khanh, directeur adjoint du Département du développement des marchés étrangers et du commerce multilatéral relevant du MOIT, a souligné que l’efficacité de l’accord ne devait pas se mesurer uniquement par les réductions tarifaires, mais aussi par la concrétisation de contrats d’exportation, les transferts de technologie et les retombées positives pour les entreprises et la population.

La suppression des droits de douane n’apportera que peu d’avantages si les produits ne satisfont pas aux exigences techniques, aux normes de sécurité sanitaire des aliments, aux critères de durabilité ou aux règles d’origine.

Transformation des opportunités en commandes

Le VEFTA devant être ratifié avant son entrée en vigueur, les préparatifs sont essentiels pour finaliser le cadre juridique, diffuser les engagements et aider les entreprises à tirer pleinement parti de l’accord.

Le ministre de l’Industrie et du Commerce, Lê Manh Hung, a déclaré que son ministère se coordonnera avec les organismes concernés afin de soumettre un plan de mise en œuvre et les documents juridiques nécessaires aux autorités compétentes, dans le but de finaliser la ratification et de rendre l’accord applicable dans les meilleurs délais.

Il a également souligné que les entreprises ont besoin d’orientations claires sur les barèmes tarifaires, la certification d’origine et les normes du marché, avec des informations adaptées aux différents groupes, notamment aux PME disposant de ressources et d’une expérience limitées sur des marchés exigeants.

Pour faciliter la mise en œuvre de l’accord, le MOIT finalise un système de gestion et de mise en œuvre des accords de libre-échange, articulé autour de trois piliers : le portail des accords de libre-échange pour les données de service public, l’indice de mise en œuvre des accords de libre-échange pour les collectivités locales (indice des accords de libre-échange) et l’écosystème des accords de libre-échange visant à renforcer les liens entre les acteurs des chaînes de valeur.

VNA/CVN