Quand l’action extérieure devient un levier du développement national

Le XIV e Congrès national du Parti a élevé la politique extérieure au rang de mission "essentielle et permanente", aux côtés de la défense et de la sécurité. Cette nouvelle orientation fait de la diplomatie un instrument stratégique au service du développement national, de la consolidation de la position internationale du Vietnam et de la création de nouvelles capacités de croissance.

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Photo : VNA/CVN

L’action extérieure du Vietnam occupe aujourd’hui une place sans précédent dans la stratégie de développement du pays. En érigeant l’action extérieure au rang de mission "essentielle et permanente", aux côtés de la défense et de la sécurité, le XIVe Congrès national du Parti marque une évolution majeure de la pensée stratégique, faisant de la diplomatie un levier direct du renforcement des capacités nationales. Les récentes activités extérieures témoignent concrètement de cette nouvelle orientation.

Recevant le sous-secrétaire à la Marine des États-Unis, Hùng Cao, le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, a réaffirmé que le Vietnam considérait toujours les États-Unis comme l’un de ses partenaires stratégiques les plus importants. Il a exprimé le souhait de poursuivre avec Washington la mise en œuvre efficace du Partenariat stratégique global, afin de rendre les relations bilatérales toujours plus solides, approfondies et efficaces, au bénéfice des deux peuples ainsi que de la paix, de la stabilité et de la prospérité dans la région et dans le monde.

Le dirigeant vietnamien a appelé les États-Unis à maintenir et à élargir les programmes de décontamination de la dioxine, de déminage et d’assistance aux personnes handicapées. Il a également souhaité un renforcement du transfert de technologies, du partage d’informations ainsi que de la remise d’objets et de documents susceptibles de contribuer à l’identification des restes des soldats vietnamiens portés disparus.

Selon lui, ces actions ne revêtent pas seulement une profonde dimension humanitaire, mais constituent également une illustration concrète des efforts de réconciliation, de guérison des blessures du passé et de consolidation de la confiance entre les deux pays.

De son côté, Hung Cao a réaffirmé la volonté des États-Unis de poursuivre le développement de la coopération bilatérale, régionale et internationale avec le Vietnam. Il a exprimé le souhait d’intensifier les échanges dans les domaines de la sécurité maritime, du renforcement des capacités, de l’assistance humanitaire, de la gestion des catastrophes naturelles et de la réponse aux défis communs de la région. Selon lui, les progrès accomplis dans la coopération visant à remédier aux séquelles de la guerre illustrent clairement la volonté commune des deux pays de tourner la page du passé et de construire un avenir partagé.

Cette dynamique s’est également manifestée à travers le programme "Pacific Partnership - Pacific Friends 2026", organisé récemment dans la province de Quang Tri. Réunissant des centaines de militaires et d’experts américains aux côtés de leurs partenaires vietnamiens, cette initiative a permis de renforcer la coopération dans les domaines de la santé, de l’aide humanitaire, du déminage, de la prévention des catastrophes naturelles et des échanges communautaires, démontrant que la diplomatie produit aujourd’hui des bénéfices concrets pour les populations.

Photo : VNA/CVN

Parallèlement, la diplomatie de défense continue de gagner en importance. La co-organisation par le Vietnam et le Canada d’une formation destinée aux officiers des opérations de maintien de la paix des Nations unies, ainsi que l’accueil d’un séminaire international sur la coopération trilatérale en matière de maintien de la paix avec les Nations unies, l’Australie et le Japon, illustrent la montée en puissance du Vietnam dans les efforts internationaux en faveur de la paix.

Ces initiatives traduisent une évolution profonde de la diplomatie vietnamienne, qui passe progressivement d’une logique de participation à une logique de contribution et de co-construction. Le XIVe Congrès national du Parti souligne que l’action extérieure contribue directement à préserver l’indépendance, la souveraineté, l’unité et l’intégrité territoriale du pays, tout en créant les conditions internationales les plus favorables à son développement.

Au-delà de l’élargissement des relations extérieures, l’action extérieure est désormais appelée à créer de nouvelles opportunités de croissance, à renforcer la compétitivité nationale, à stimuler l’innovation et à favoriser une meilleure intégration du Vietnam dans les chaînes de valeur mondiales. Les échanges de haut niveau avec les États-Unis, le Canada, la Nouvelle-Zélande et l’Inde, les activités menées au sein des Nations unies, le soutien du Vietnam à une solution fondée sur le principe des deux États pour la Palestine, ainsi que la coopération avec l’UNICEF dans les domaines de la protection de l’enfance, de l’éducation et du développement des ressources humaines illustrent cette orientation.

Dans cette stratégie, l’intérêt national demeure le principe fondamental, tandis que le Vietnam affirme son rôle de membre actif et responsable de la communauté internationale. La coordination renforcée entre la diplomatie, la défense et la sécurité, de même que l’essor de la diplomatie territoriale, contribuent à mobiliser de nouvelles ressources au service du développement socio-économique.

Cette évolution traduit la vision portée par Tô Lâm, qui appelle à passer d’une "diplomatie au service de la préservation de l’espace de développement" à une "diplomatie créatrice de capacités de développement national", de "l’intégration aux marchés" à la "création de nouveaux marchés", et du statut de pays qui "participe aux règles du jeu" à celui qui "contribue à les façonner".

VNA/CVN