Le Président Hô Chi Minh à l’honneur à travers une série d’activités en France

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Le 27 juin, le Site des vestiges du Président Hô Chi Minh au Palais présidentiel, en coordination avec l’ambassade du Vietnam et le Centre culturel du Vietnam en France, a organisé une série d’activités culturelles et scientifiques en hommage au Président Hô Chi Minh, à l’occasion du 115e anniversaire du départ de Nguyên Tât Thanh à la recherche d’une voie pour le salut national (5 juin 1911 - 5 juin 2026) et du 80e anniversaire de la visite du Président Hô Chi Minh en France en qualité d’hôte d’honneur du gouvernement français (1946-2026).

Photo : VNA/CVN

Ces activités comprenaient l’inauguration de l’exposition thématique "Nguyên Ai Quôc - Hô Chi Minh : un parcours en France au service de la paix et de l’indépendance nationale", la présentation de l’ouvrage photographique bilingue vietnamien-français "Nguyên Ai Quôc - Hô Chi Minh et la France", une cérémonie de réception de photographies d’archives offertes par des familles de Vietnamiens résidant en France ayant accueilli le Président Hô Chi Minh lors de sa visite de 1946, ainsi qu’un programme artistique consacré au dirigeant vietnamien.

Lors de la cérémonie d’ouverture, la directrice du Site des vestiges du Président Hô Chi Minh au Palais présidentiel, Lê Thi Phuong, a souligné que la France occupait une place particulière dans le parcours révolutionnaire du Président Hô Chi Minh, où il avait trouvé la voie menant à la libération nationale et posé les bases de la lutte pour l’indépendance du Vietnam.

L’ambassadeur du Vietnam en France, Trinh Duc Hai, a souligné que la vie et l’œuvre du Président Hô Chi Minh demeuraient un symbole de patriotisme, d’humanisme et d’aspiration à la paix, des valeurs qui conservent toute leur portée pour le Vietnam dans son développement actuel.

L’un des temps forts de la manifestation a été la présentation du livre photographique bilingue vietnamien-français "Nguyên Ai Quôc - Hô Chi Minh et la France", publié conjointement par les Éditions de l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) et le Site des vestiges du Président Hô Chi Minh au Palais présidentiel. L’ouvrage rassemble près de 300 documents et photographies provenant de centres d’archives, musées et bibliothèques du Vietnam et de la France, ainsi que de nombreuses contributions de témoins historiques issus de la communauté vietnamienne en France.

Dans le cadre du programme, le Site des vestiges du Président Hô Chi Minh au Palais présidentiel a également reçu de nombreuses photographies d’archives offertes par la famille du Docteur Lê Van Cuu et celle du photographe Lê Tân Xuân. Les objets remis comprenaient de nombreuses photographies du Président Hô Chi Minh, des images prises au domicile de Raymond et Lucie Aubrac, des numéros du journal L’Humanité publiant des photos du Président Hô Chi Minh, ainsi que de nombreux documents liés à sa visite en France en 1946 et aux activités diplomatiques vietnamo-françaises dans les années suivantes.

Selon les organisateurs, cette série d’activités a non seulement contribué à mieux faire connaître la vie, l’œuvre et l’héritage du Président Hô Chi Minh au public français et international, mais aussi à promouvoir les valeurs historiques et culturelles du Vietnam, à renforcer les liens entre la communauté vietnamienne en France et son pays d’origine, et à consolider l’amitié entre les peuples vietnamien et français.

VNA/CVN