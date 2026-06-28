Le ministère de la Défense confie leurs missions aux forces déployées au Venezuela

Dans l'après-midi du 28 juin, le ministère vietnamien de la Défense a organisé à Hanoï une conférence afin d'assigner des missions aux membres du contingent de l'Armée populaire du Vietnam qui participeront aux opérations de secours après les séismes survenus au Venezuela.

>> Rencontre des gardes-frontières avant leur départ pour une mission au Venezuela

>> Séismes au Venezuela : le Vietnam participe aux opérations de secours

>> Venezuela : plus de 72 heures après les séismes meurtriers, la quête éperdue de survivants

Photo : VNA/CVN

Au nom de la permanence de la Commission militaire centrale, le général d'armée Nguyên Tân Cuong, membre de la permanence de la Commission militaire centrale, chef d'état-major général de l’Armée et vice-ministre de la Défense, a souligné qu'il s'agissait d'une mission internationale particulièrement importante. Selon lui, cette mission illustre concrètement les principes et les orientations de la politique étrangère du Parti et de l'État vietnamiens. Elle contribuera également à renforcer le prestige et la position du Vietnam dans les opérations internationales de réponse aux catastrophes, tout en réaffirmant les relations d'amitié traditionnelle entre le Vietnam et le Venezuela.

Il s'agit de la troisième mission humanitaire internationale de l'Armée populaire du Vietnam. Plusieurs militaires participant à cette mission avaient déjà pris part aux opérations de secours menées en Turquie en 2023 et au Myanmar en 2025, afin d'aider les gouvernements et les populations de ces deux pays à faire face aux conséquences des séismes.

Le général Nguyên Tân Cuong a salué les préparatifs minutieux des unités en matière de personnel, d'équipements et de logistique. Il a appelé les militaires à faire preuve de détermination, de discipline et d'esprit de solidarité afin d'accomplir avec succès la mission confiée par le Parti, l'État et l'Armée.

Soulignant que cette mission serait particulièrement exigeante et risquée, le chef d'état-major général a demandé aux officiers et militaires de coopérer étroitement avec la Police populaire, les équipes internationales de secours et les autorités locales. Il a insisté sur le respect des lois du pays hôte, la sécurité absolue des personnes et du matériel, ainsi que sur la préservation de l'image des "soldats de l'Oncle Hô".

Le contingent est composé de 82 membres, dont 26 officiers et 56 militaires de carrière, répartis en quatre composantes: un groupe de commandement et d'état-major de 11 membres, une unité du Génie militaire spécialisée dans le sauvetage sous les décombres de 31 membres, une équipe médicale de 30 membres, ainsi qu'une équipe cynophile de recherche et de sauvetage de 10 membres, accompagnée de huit chiens spécialisés.

Le matériel et les fournitures acheminés vers le Venezuela devraient représenter un volume total d'environ 88 tonnes, comprenant à la fois les équipements destinés à l'accomplissement de la mission et les biens d'aide humanitaire. Ceux-ci comprennent notamment 50 tonnes de rations sèches, 1.600 tentes et 15 groupes électrogènes.

Les autorités compétentes coordonnent actuellement leurs efforts avec la compagnie aérienne afin d'assurer le départ du contingent dans les meilleurs délais. La durée totale du vol jusqu'à l'aéroport international de Maiquetía, situé à environ 40 km de Caracas, est estimée à environ 24 heures.

Prévue pour une durée de 20 jours, la mission fera l'objet de comptes rendus réguliers adressés à l'état-major général afin d'assurer une coordination efficace des opérations de secours en faveur de la population vénézuélienne.

VNA/CVN