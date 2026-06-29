L'Armée populaire met son expérience du secours au service du Venezuela

Forte de l'expérience acquise lors des opérations de secours menées en Türkiye et au Myanmar, l'Armée populaire du Vietnam déploiera une mission de 82 militaires au Venezuela pour participer aux opérations de recherche et de sauvetage après le récent séisme, illustrant ainsi l'engagement du Vietnam en faveur de l'aide humanitaire internationale.

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Photo : VNA/CVN

Le Vietnam a déployé une mission de 82 militaires au Venezuela pour participer aux opérations de secours après le séisme, réaffirmant son engagement humanitaire et sa solidarité internationale.

"Nous considérons que sauver des vies au Venezuela revient à sauver nos propres compatriotes", a déclaré le général de division Pham Van Tỵ, chef adjoint du Département de recherche et de sauvetage de l’État-major général de l'Armée populaire du Vietnam et chef de la mission vietnamienne au Venezuela, en marge de la conférence organisée le 28 juin par le ministère de la Défense pour confier les missions à la force chargée de participer aux opérations de secours après le séisme ayant frappé le Venezuela.

Dès l'annonce de la catastrophe, la Commission militaire centrale et le ministère de la Défense ont ordonné aux services compétents d'évaluer la situation et d'élaborer un plan d'assistance, avant de décider d'envoyer une mission de 82 officiers et militaires professionnels afin de mener des opérations d'aide humanitaire et de secours en cas de catastrophe.

Selon le général de division Pham Van Tỵ, tous les membres de la mission possèdent une solide formation politique et sont pleinement conscients de leurs responsabilités dans l'accomplissement de cette mission internationale. Chacun considère qu'il ne s'agit pas seulement d'une mission de diplomatie de défense, mais aussi d'un devoir humanitaire, accompli avec la même détermination que s'il s'agissait de porter secours à leurs propres compatriotes.

Il s'agit de la troisième mission internationale de l'Armée populaire du Vietnam consacrée à l'aide humanitaire et aux secours en cas de catastrophe. Plusieurs militaires engagés au Venezuela avaient déjà participé aux opérations menées en Türkiye en 2023 et au Myanmar en 2025 à la suite de séismes, contribuant à mettre en valeur les capacités opérationnelles et le sens des responsabilités de l'armée vietnamienne, tout en laissant une image positive du Vietnam auprès de la communauté internationale.

Concernant les opérations de recherche et de sauvetage, le général de division Pham Van Tỵ a indiqué que les équipes cynophiles seront les premières à intervenir afin de localiser les victimes ensevelies sous les décombres. Les informations recueillies seront ensuite transmises aux unités du Génie ainsi qu'aux équipes de secours locales pour procéder aux opérations de dégagement.

Photo : VNA/CVN

Les unités du Génie utiliseront notamment des radars à travers les murs, des équipements de détection d'images et de sons ainsi que d'autres moyens spécialisés pour localiser les victimes avec précision. Ces équipements et méthodes ont déjà démontré leur efficacité lors des missions conduites en Türkiye et au Myanmar.

Parallèlement aux opérations de sauvetage, une équipe médicale composée de médecins spécialistes en médecine interne et en chirurgie, dotée de médicaments et de matériel médical, sera prête à assurer les premiers secours et les soins, tant pour les sinistrés que pour les secouristes.

Outre les équipements spécialisés, la mission transporte également plus de 60 tonnes de vivres, de médicaments et de produits de première nécessité destinés à soutenir la population vénézuélienne.

Le général de division Pham Van Tỵ a précisé que, forte des expériences acquises lors des précédentes missions internationales, la délégation continuera d'utiliser des équipements dont l'efficacité a été éprouvée, tout en renforçant ses capacités de détection grâce au déploiement de huit chiens de recherche et d'équipes spécialisées, afin de réduire au maximum le temps nécessaire pour localiser les victimes et les extraire rapidement des décombres.

"En tant que soldats, nous sommes prêts à accomplir notre mission dans toutes les circonstances", a-t-il affirmé.

Selon le programme établi, la mission devrait quitter le Vietnam dans la nuit du 28 au 29 juin. Un avion transportant les équipements spécialisés et les cargaisons d'aide humanitaire décollera peu après afin de permettre un déploiement des opérations dès l'arrivée de la délégation au Venezuela.

VNA/CVN