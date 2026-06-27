La Journée du Vietnam en Grèce met en lumière l’héritage du président Hô Chi Minh

La Journée du Vietnam en Grèce 2026 a été un événement marquant qui a contribué à renforcer les échanges entre les peuples, à promouvoir l’image du Vietnam, de sa culture et de son peuple, et à consolider l’amitié traditionnelle et la coopération multiforme entre le Vietnam et la Grèce.

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Photo : VNA/CVN

La Journée du Vietnam en Grèce 2026, qui s’est tenue à Athènes du 24 au 26 juin sous le thème "Vietnam - Hô Chi Minh : De patriote à icône de la libération nationale", a attiré de nombreux visiteurs et amis internationaux.

L’événement était coorganisé par l’ambassade du Vietnam en Grèce et le site des vestiges du président Hô Chi Minh dans la zone du Palais présidentiel à Hanoï.

La cérémonie d’ouverture était honorée par la présence du secrétaire général du Parti communiste de Grèce, Dimitris Koutsoumpas, des représentants du Parlement grec, du ministère des Affaires étrangères et d’autres organismes gouvernementaux, des membres du corps diplomatique, des amis grecs et la communauté vietnamienne de Grèce.

Lors de son intervention, l’ambassadrice du Vietnam en Grèce, Pham Thi Thu Huong, a déclaré que l’événement visait à faire découvrir au public grec et international la vie et l’œuvre du président Hô Chi Minh, honoré par l’UNESCO comme héros de la libération nationale et éminent homme de culture du Vietnam. Le président Hô Chi Minh est également un symbole de la lutte pour l’indépendance nationale, dont les idéaux ont inspiré des mouvements pour l’indépendance, la justice et la paix à travers le monde.

Koutsoumpas a salué le président Hô Chi Minh comme une figure emblématique du mouvement révolutionnaire mondial et une personnalité culturelle respectée internationalement. Il a déclaré que l’événement offrait au public grec une occasion précieuse d’en apprendre davantage sur l’histoire et la culture vietnamiennes, tout en renforçant l’amitié traditionnelle entre les deux pays.

L’exposition "Du jeune patriote Nguyên Tât Thành à Hô Chi Minh, icône de la libération nationale", présentant des images et des documents retraçant le parcours révolutionnaire du grand dirigeant vietnamien, constituait un temps fort de l’événement.

Photo : VNA/CVN

Le programme comprenait également des documents d’archives sur les relations gréco-vietnamiennes, des affiches de guerre issues de la collection du premier ambassadeur de Grèce au Vietnam, Platon Alexis Hadjimichalis, ainsi que le lancement d’une anthologie en grec des œuvres choisies du président Hô Chi Minh, publiées entre 1920 et 1969.

De plus, les visiteurs ont pu découvrir la culture vietnamienne à travers des spectacles musicaux mettant en vedette des instruments traditionnels vietnamiens, arrangés et interprétés par des artistes du Centre culturel du Vietnam en France, ainsi qu’une sélection de plats vietnamiens typiques préparés par l’ambassade du Vietnam en Grèce et des restaurants vietnamiens d’Athènes.

La Journée du Vietnam en Grèce 2026 a été un événement significatif qui a contribué à renforcer les échanges entre les peuples, à promouvoir l’image du Vietnam, de sa culture et de son peuple, et à consolider davantage l’amitié traditionnelle et la coopération multiforme entre le Vietnam et la Grèce.

VNA/CVN