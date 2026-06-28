Le ministère de la Police envoie une équipe de secours au Venezuela

Dans l'après-midi du 28 juin à Hanoï, le ministère de la Police a organisé la cérémonie de départ de son équipe de recherche et de sauvetage qui effectuera une mission au Venezuela.

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Photo : VNA/CVN

Le général de corps d'armée Lê Van Tuyên, vice-ministre de la Police, a présidé la cérémonie. Y ont également participé Estela del Valle Quijada Suarez, chargée d'affaires par intérim de l'ambassade du Venezuela au Vietnam, le colonel Pham Hung Duong, chef adjoint du Département de la police de prévention et de lutte contre les incendies et de recherche et de sauvetage, chef de la mission, ainsi que les 41 membres du contingent.

Les séismes survenus le 24 juin ont provoqué de lourdes pertes humaines et matérielles au Venezuela. Selon les dernières informations disponibles au 28 juin, plus de 1.400 personnes ont perdu la vie, plus de 50.000 sont portées disparues et des dizaines de milliers d'habitations ont été détruites. Face à cette catastrophe, et conformément aux directives des dirigeants du Parti, de l'État et du gouvernement, le ministère vietnamien de la Police a décidé d'envoyer une équipe au Venezuela afin de participer aux opérations de recherche des victimes, de sauvetage et de secours, ainsi qu'aux efforts de reconstruction.

Photos : VNA/CVN

Prenant la parole lors de la cérémonie, le général Lê Van Tuyên a adressé ses sincères condoléances au gouvernement, au peuple vénézuéliens et aux familles des victimes. Il a souligné que l'envoi rapide de cette équipe visait non seulement à venir en aide aux populations sinistrées, mais témoignait également de la solidarité internationale, de la responsabilité humanitaire et des liens d'amitié traditionnels entre le Vietnam et le Venezuela.

Le vice-ministre Lê Van Tuyên a demandé aux membres de la mission de faire preuve de courage, de solidarité et de discipline, tout en coopérant étroitement avec les autorités locales.

Pour sa part, Estela del Valle Quijada Suarez a exprimé sa profonde gratitude au Parti, à l'État, au gouvernement et au ministère vietnamien de la Police pour leur soutien rapide au Venezuela. Elle s'est déclarée convaincue que, grâce à leur expérience, leur sens des responsabilités et leur courage, les membres de la mission vietnamienne contribueront à aider les populations touchées par les séismes à surmonter cette épreuve.

VNA/CVN