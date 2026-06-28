Le Vietnam salue les 75 ans du Parti du peuple cambodgien

À l’occasion du 75 e anniversaire de la fondation du Parti du Peuple cambodgien (PPC) (28 juin), le Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) a adressé un message de félicitations au Comité central du PPC, à l’ensemble de ses membres ainsi qu’au peuple cambodgien.

>> Vietnam - Cambodge : liens de bon voisinage et de coopération durable

>> La coopération parlementaire renforce les relations Vietnam - Cambodge

>> Vietnam - Cambodge : Gia Lai et Stoeng Treng dynamisent leur coopération économique

Photo : VNA/CVN

Selon le message, le 75e anniversaire de la fondation du PPC constitue une étape spéciale dans l’histoire de son développement, marquant un parcours glorieux étroitement lié au destin du Cambodge et de son peuple. Au fil de nombreuses périodes marquées par les difficultés et les épreuves, le PPC n’a cessé de se renforcer, de rassembler et de valoriser la force de l’unité nationale, conduisant le peuple cambodgien à remporter des victoires historiques dans la lutte pour la libération nationale, à sortir le pays de la tragédie du génocide, à préserver solidement les acquis de la révolution, à construire et développer le pays sur la voie de la paix, de la stabilité et de la prospérité, contribuant ainsi à renforcer le statut et le prestige du Cambodge dans la région et sur la scène internationale.

Le Parti communiste du Vietnam et le peuple vietnamien se félicitent chaleureusement de ces grandes réalisations et sont convaincus qu’en s’appuyant sur sa glorieuse tradition et sur les précieuses expériences acquises au fil de la pratique, sous la direction du Comité central conduit par Hun Sen, le PPC continuera à jouer un rôle clé dans la définition des orientations stratégiques et la consolidation de l’unité, mènera à bien la mise en œuvre du Programme politique du Parti pour la période 2023-2028 ainsi que de la Stratégie pentagonale du gouvernement du VIIe mandat, et atteindra l’objectif de faire du Cambodge un pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure d’ici 2030 puis un pays à revenu élevé à l’horizon 2050.

À l’heure où chacun des deux pays entre dans une nouvelle phase de développement dans un contexte international et régional en constante évolution et de plus en plus complexe, le Parti communiste du Vietnam continue, avec une constance sans faille, d’accorder une importance et une priorité de premier plan à ses relations avec le Cambodge, et est déterminé à œuvrer avec le PPC, l’État et le peuple cambodgiens pour préserver, consolider et transmettre aux générations futures ce patrimoine commun inestimable que constituent la solidarité, l’amitié traditionnelle et la coopération globale entre le Vietnam et le Cambodge, afin de rendre les relations entre les deux pays toujours plus substantielles, dans l’intérêt et conformément aux aspirations des peuples des deux pays, tout en contribuant activement à la paix, à la coopération et au développement dans la région et dans le monde.

Enfin, le message conclut : "Puisse la relation de bon voisinage, d’amitié traditionnelle, de coopération globale, durable et de long terme entre les deux Partis, les deux États et les peuples du Vietnam et du Cambodge perdurer à jamais".

Photo : VNA/CVN

À cette occasion, Lê Hoài Trung, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité du Parti du ministère des Affaires étrangères et ministre des Affaires étrangères, a adressé une lettre de félicitations à Prak Sokhonn, membre de la permanence du PPC, vice-Premier ministre, ministre cambodgien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, et président de la Commission centrale des relations extérieures du PPC.

VNA/CVN