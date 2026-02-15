Publication de la liste des 864 candidats aux élections de la XVIᵉ législature de l’AN

Le président de l’Assemblée nationale (AN) et du Conseil électoral national, Trân Thanh Mân, a signé le 14 février 2026 la Résolution n°151/NQ-HĐBCQG portant publication de la liste officielle des candidats aux élections législatives, répartis par circonscription électorale à l'échelle nationale.

Conformément à cette résolution, le Conseil électoral national a publié la liste de 864 candidats répartis dans 182 circonscriptions électorales à travers le pays pour élire les 500 députés de la XVIe législature de l’Assemblée nationale.

La mise en œuvre de la résolution incombe au gouvernement, au Comité permanent de l’Assemblée nationale, au Comité central du Front de la Patrie du Vietnam, aux permanences des Conseils populaires, aux Comités populaires, aux Commissions électorales, ainsi qu’aux permanences des Comités du Front de la Patrie du Vietnam dans les villes et provinces. Les organismes concernés aux niveaux central et local, de même que les personnes impliquées, sont tenus d’en assurer l’exécution dans le strict respect de leurs compétences et attributions respectives.

La résolution entre en vigueur à compter de sa date de signature, le 14 février 2026.

