Vietnam - France : Têt 2026, rendez-vous annuel de l’amitié à l’Hôtel de Ville de Paris

L’ambassade du Vietnam en France, en coordination avec la municipalité parisienne, a solennellement organisé le 13 février au soir, à l’Hôtel de Ville de Paris, une cérémonie à l'occasion de la fête du Têt (Nouvel An lunaire du Cheval - Bính Ngo) 2026.

>> Têt Vietnam Osaka 2026 : un événement saluant le succès du XIVe Congrès du Parti

>> L’ambassade du Vietnam en Turquie réunit la communauté à Istanbul

Photo : VNA/CVN

L’événement a réuni près de 1.000 participants, parmi lesquels des représentants des autorités locales, des membres du corps diplomatique, des associations d’amitié et de coopération avec le Vietnam ainsi qu’un grand nombre de Vietnamiens résidant, étudiant et travaillant à travers la France.

Dans son allocution, l’adjoint au maire de Paris, Arnaud Ngatcha, s’est félicité d’accueillir la communauté vietnamienne à l’Hôtel de Ville, symbole de la tradition d’hospitalité et du rayonnement international de la capitale française. Il a souligné que ce lieu, qui a reçu de nombreux chefs d’État et personnalités internationales, est également considéré comme "la maison du peuple", accueillant de grands événements fédérateurs.

Selon lui, le maintien depuis plus de dix ans de la célébration du Têt vietnamien à l’Hôtel de Ville témoigne de l’attention portée par la municipalité à la communauté vietnamienne ainsi que de la solidité de l’amitié franco-vietnamienne. Le Têt, marquant le Nouvel An et le printemps - symbole de renouveau et d’espérance -, constitue aussi une occasion de renforcer l’esprit de solidarité, de dialogue et de coopération dans un contexte international marqué par de nombreuses mutations.

Au nom de la municipalité, il a adressé ses vœux de Nouvel An à la communauté vietnamienne, soulignant que l’année Binh Ngo 2026 évoque dynamisme et mouvement. Il a exprimé le souhait de voir Paris intensifier sa coopération avec Hanoï et Hô Chi Minh-Ville, notamment dans le cadre du réseau des villes C40 sur la lutte contre le changement climatique, afin de promouvoir des métropoles durables et innovantes. Il a également salué la participation active du Vietnam aux mécanismes internationaux et à la Francophonie, y voyant l’expression de valeurs communes de diversité culturelle et linguistique. La communauté vietnamienne à Paris, a-t-il ajouté, s’intègre avec succès et contribue activement à la vie culturelle et sociale de la capitale.

Dans une atmosphère chaleureuse, l’ambassadeur du Vietnam en France, Trinh Duc Hai, a affirmé qu’il n’existait pas de moment plus significatif que le Têt - fête du rassemblement, du partage et de l’amitié - pour transmettre des messages de solidarité et de coopération. Rappelant qu’en 2014 la Ville de Paris a ouvert pour la première fois les portes de l’Hôtel de Ville à la communauté vietnamienne pour y célébrer le Têt, il a souligné que l’événement est devenu un rendez-vous annuel de l’amitié entre les deux parties.

Photo : VNA/CVN

Cette relation se concrétise à travers des programmes de coopération entre Paris et Hanoï dans les domaines de l’urbanisme, de la culture, de l’éducation et du développement durable, avec une attention particulière portée à la jeunesse, appelée à poursuivre et à approfondir les relations bilatérales à l’avenir.

L’ambassadeur a indiqué que l’année 2025 a marqué une étape importante avec le renforcement du Partenariat stratégique global entre les deux pays à la faveur de visites de haut niveau, insufflant un nouvel élan à une coopération bilatérale plus approfondie, efficace et concrète.

Soulignant que 2026 ouvre une nouvelle phase de développement pour le Vietnam, conformément aux orientations du XIVe Congrès national du Parti communiste du Vietnam, il a réaffirmé l’importance accordée par le Vietnam à la coopération avec la France tant sur le plan bilatéral que multilatéral. Alors que la France assume cette année la présidence du G7, le Vietnam se dit prêt à coordonner ses efforts pour promouvoir la solidarité internationale en faveur d’un ordre mondial juste, durable et inclusif.

Adressants ses vœux de Nouvel An à la communauté vietnamienne en France, l’ambassadeur a exprimé sa fierté face à ses contributions positives à la société d’accueil et à la Patrie, soulignant que chaque Vietnamien en France constitue un pont vivant renforçant l’amitié entre les deux peuples.

La cérémonie s’est achevée par un programme artistique et une dégustation de spécialités traditionnelles du Têt, laissant une impression profonde d’une communauté unie et d’une amitié franco-vietnamienne sans cesse consolidée et développée.

VNA/CVN