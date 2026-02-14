Vietnam - Laos : la défense, pilier du nouveau "lien stratégique"

Le Bureau de l’Attaché de défense du Vietnam au Laos a organisé, le 13 février au soir, à Vientiane, une réception de fin d’année à l’occasion du Nouvel An lunaire Bính Ngo (Cheval) 2026.

Photo : VNA/CVN

L’événement a permis de dresser le bilan des acquis marquants de la coopération bilatérale en matière de défense et de réaffirmer la relation spéciale Vietnam - Laos, récemment élevée au niveau de "Lien stratégique".

Côté lao, la cérémonie a réuni le général Chansamon Channhalat, ancien membre du Bureau politique et ancien vice-Premier ministre ; le général de corps d’armée Vongsone Inpanphim, membre du Comité central du Parti, vice-ministre de la Défense et chef du Département général de la politique de l’Armée populaire lao ; Bunleua Phandanounvong, membre du Comité central du Parti et chef de la Commission centrale des relations extérieures, ainsi que des représentants de plusieurs ministères, secteurs et des forces armées lao.

Côté vietnamien, étaient présents l’ambassadeur du Vietnam au Laos, Nguyên Minh Tâm ; le colonel Phan Huu Thang, attaché de défense du Vietnam au Laos ; ainsi que des responsables et personnels de l’ambassade, des services rattachés, des représentants d’entreprises et de la communauté vietnamienne résidant et travaillant au Laos.

Dans son discours d’ouverture, le colonel Phan Huu Thang a souligné que le Nouvel An Binh Ngo 2026 intervenait après une année 2025 marquée par des événements politiques majeurs dans les deux pays. Le Laos a organisé avec succès le XIIe Congrès national du Parti populaire révolutionnaire lao, tandis que le Vietnam a tenu avec succès le XIVe Congrès national du Parti communiste du Vietnam. Surtout, les dirigeants de haut niveau des deux pays ont officiellement élevé les relations bilatérales au niveau de "Lien stratégique", reflétant la confiance absolue et la nécessité objective d’un attachement étroit entre les deux peuples dans la nouvelle ère.

Photo : VNA/CVN

Dans ce contexte, la coopération en matière de défense et de sécurité continue d’être affirmée comme le pilier le plus solide, créant une base favorable au développement des domaines économique, culturel et éducatif. Le colonel Phan Huu Thang a exprimé sa profonde gratitude pour les orientations étroites des ministères de la Défense des deux pays ainsi que pour le soutien des autorités et du peuple lao, qui ont permis aux cadres et soldats d’accomplir avec succès leurs missions et de préserver les acquis révolutionnaires de chaque nation.

Au nom de la direction de l’Armée populaire lao, le général de corps d’armée Vongsone Inpanphim a adressé ses vœux les plus chaleureux au Parti, à l’État, à l’Armée et au peuple vietnamiens. Il a souligné que la relation Laos - Vietnam ne constituait pas une relation diplomatique ordinaire, mais un lien fraternel partageant un destin commun, forgé par les sacrifices de nombreuses générations sur les champs de bataille.

Affirmant que, quelles que soient les évolutions complexes et imprévisibles de la situation régionale et internationale, les deux pays resteront indissociables, il a indiqué que l’Armée populaire lao est prête à approfondir davantage la coopération de manière substantielle et efficace, fidèle aux enseignements du Président Hô Chi Minh et du Président Kaysone Phomvihane sur la solidarité indéfectible. Il a également hautement apprécié l’assistance globale du Vietnam dans la formation des cadres, des experts techniques et la coopération frontalière, considérée comme un facteur clé pour garantir la paix, la stabilité et le développement de chaque pays.

Dans une atmosphère chaleureuse, les participants ont évoqué les souvenirs de la solidarité combattante et partagé leurs perspectives de coopération pour 2026. Les images de la cordillère de Truong Son et du fleuve du Mékong ont été rappelées comme symboles de l’attachement durable entre les deux nations.

La réception s’est achevée dans une ambiance conviviale, ouvrant l’année 2026 sous le signe de nouvelles réussites dans l’œuvre d’édification et de défense nationales des deux peuples frères vietnamien et lao.

VNA/CVN