Hanoï

Le Premier ministre Pham Minh Chinh offre de l'encens à la Cité impériale de Thang Long

À l’occasion du Têt traditionnel du Cheval 2026, le 14 février au matin (27 e jour du dernier mois lunaire de l’année du Serpent 2025), le Premier ministre Pham Minh Chinh s’est rendu au Palais Kinh Thiên, au sein de la Cité impériale de Thăng Long à Hanoï, pour offrir de l’encens en hommage aux empereurs et sages prédécesseurs ayant œuvré à l’édification et à la défense du pays.

Le Palais Kính Thiên fut construit en 1428 sous la dynastie des Lê, sur les fondations du palais Càn Nguyên de l’époque des Ly, puis du palais Thiên An sous les dynasties des Ly et des Trân. Sous la dynastie des Nguyên, l’empereur Gia Long fit édifier une nouvelle citadelle. Bien que réduit dans ses dimensions, le Palais Kính Thiên de l’époque des Lê demeura le centre du complexe administratif impérial sous les Nguyên. En 1841, il fut rebaptisé Palais Long Thiên. Ce lieu est considéré comme le foyer du souffle sacré des montagnes et des rivières du pays.

S’adressant aux cadres et au personnel du Centre de préservation du patrimoine de Thang Long, le chef du gouvernement a salué les efforts déployés ces dernières années dans la gestion, la conservation, la restauration et la valorisation du patrimoine culturel de la Cité impériale de Thang Long. Il a notamment mis en avant les travaux de recherche et de reconstitution de nombreuses activités culturelles et rituels traditionnels, l’accueil et la présentation du site à des dizaines de milliers de visiteurs nationaux et étrangers, ainsi que la libération des terrains nécessaires aux projets de restauration et de mise en valeur des vestiges.

Orientation constante du Parti

Soulignant que la conservation, la restauration et la valorisation de la Cité impériale de Thang Long constituent une orientation constante du Parti, le Premier ministre a appelé chaque cadre et employé du Centre à faire preuve du plus haut sens des responsabilités, avec tout son engagement, afin de contribuer à préserver et à promouvoir les valeurs historiques et culturelles du secteur central de la Cité impériale de Thang Long - site inscrit au patrimoine culturel mondial par l’UNESCO.

Il a également demandé qu’aux côtés des ressources de l’État, la ville de Hanoï en général et le Centre de préservation du patrimoine de Thang Long en particulier mobilisent d’autres ressources légales afin de restaurer, réhabiliter, mettre en valeur et préserver les vestiges. Le cas échéant, des mécanismes et politiques spécifiques devront être proposés au gouvernement pour examen, afin que ce lieu demeure véritablement une fierté de la terre millénaire de culture, héroïque, élégante et raffinée, chère à chaque Vietnamien.

