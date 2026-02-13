Le ministre de la Défense reçoit le secrétaire d’État adjoint américain Michael DeSombre

Le 13 février, le général d’armée Phan Van Giang, membre du Bureau politique, secrétaire adjoint de la Commission militaire centrale et ministre de la Défense, a reçu Michael DeSombre, secrétaire d’État adjoint des États-Unis, à l’occasion de sa visite de travail au Vietnam.

Lors de la rencontre, le général Phan Van Giang a affirmé que le Vietnam considérait les États-Unis comme l’un de ses partenaires importants, notamment dans les domaines économique et commercial, et souhaitait renforcer la coopération bilatérale sur la base de l’égalité, des intérêts mutuels, du respect du droit international, de l’indépendance, de la souveraineté, de l’intégrité territoriale et des régimes politiques de chacun, contribuant à la paix et à la stabilité régionales et mondiales.

Il a souligné que la coopération de défense bilatérale avait été mise en œuvre efficacement dans plusieurs domaines, notamment les échanges de délégations, les dialogues, le règlement des conséquences de la guerre, la formation, la participation aux opérations de maintien de la paix des Nations unies, ainsi que la coopération dans l’industrie de la défense... À cette occasion, il a remercié les États-Unis pour leur soutien au déminage, à la décontamination de la dioxine et à l’identification des soldats vietnamiens portés disparus pendant la guerre.

Pour l’avenir, le général Phan Van Giang a proposé de poursuivre la mise en œuvre des accords signés, en soulignant que son ministère continuerait d’accorder une priorité à la coopération dans le règlement des séquelles de la guerre, appelant les États-Unis à concrétiser leurs engagements, notamment l’allocation supplémentaire de 130 millions de dollars au projet de décontamination de la dioxine à l’aéroport de Biên Hoa.

Il a également réaffirmé que le Vietnam continuerait de faciliter les activités de recherche des militaires américains portés disparus (MIA), tout en souhaitant un renforcement du partage d’informations et de documents concernant les soldats vietnamiens tombés ou portés disparus pendant la guerre.

De son côté, Michael DeSombre a remercié le ministre vietnamien de la Défense pour l’accueil et a salué le partenariat stratégique global entre les deux pays pour la paix, la coopération et le développement durable, affirmant le soutien des États-Unis au Vietnam dans le règlement des conséquences de la guerre.

