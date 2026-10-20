Société

Protéger les jeunes en ligne : Hô Chi Minh-Ville passe à l’action

Le 19 octobre au matin, le Service municipal de l’éducation et de la formation de Hô Chi Minh-Ville, en coordination avec la police municipale, a lancé dans les établissements scolaires de la ville la campagne "Pas seul 2026 - Se connecter sans se blesser". Celle-ci vise à sensibiliser les élèves aux risques liés à l’environnement numérique et à leur apprendre à se protéger, à solliciter de l’aide et à réagir de manière appropriée face aux situations préjudiciables en ligne.

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Déployée en présentiel et en ligne, la campagne est placée sous le thème "Construisons ensemble un espace numérique sain, sûr et responsable". Elle vise à promouvoir des pratiques numériques responsables et à encourager les élèves à signaler les situations problématiques qu’ils rencontrent sur Internet, plutôt que de les affronter seuls.

Dans ce cadre, les établissements scolaires organiseront diverses activités : ateliers thématiques, tables rondes, mises en situation, concours et projets créatifs. Des supports de sensibilisation seront également diffusés sur les panneaux d’affichage, les affiches et les écrans LED, ainsi que lors des rassemblements scolaires et des émissions de radio des établissements. Les sites web et les pages des réseaux sociaux des écoles serviront également de relais. La démarche repose sur un principe simple : "Chaque semaine, un message, une compétence, une action".

Des actions adaptées à chaque âge

Les établissements mettront aussi en place l’initiative "Cinq minutes avec les élèves", intégrée aux heures de vie de classe et aux activités éducatives régulières. À travers des jeux de rôle, des exercices pratiques, des discussions en groupe et des questions telles que "Que ferais-tu à ma place ?", les élèves apprendront à repérer les risques, à adopter les bons réflexes et à solliciter une aide adaptée.

Les activités seront adaptées à chaque niveau d’enseignement. À l’école primaire, des histoires, des illustrations et des jeux permettront aux enfants de retenir quelques règles essentielles : ne pas divulguer d’informations personnelles, ne pas rencontrer des personnes inconnues contactées sur Internet et avertir immédiatement un adulte de confiance en cas de situation inquiétante.

Au collège, les élèves seront sensibilisés au cyberharcèlement, aux jeux vidéo violents, aux risques liés à la divulgation de données personnelles et aux moyens de conserver des preuves en cas d’incident. Au lycée, dans les établissements d’enseignement général pour adultes, les structures de formation professionnelle et les collèges d’enseignement supérieur, les activités porteront notamment sur les techniques de manipulation psychologique, les escroqueries en ligne, les atteintes à la vie privée, la diffusion de contenus préjudiciables et les responsabilités juridiques liées à l’utilisation des réseaux sociaux.

Mobiliser les élèves et la communauté éducative

Par ailleurs, chaque établissement désignera des élèves pour former une équipe d’"ambassadeurs de la sécurité numérique à l’école". Ces jeunes relais contribueront à diffuser les messages de prévention auprès de leurs camarades et à promouvoir des comportements responsables en ligne. Les établissements coopéreront également avec les forces de police locales afin de coordonner les plans d’action, les contenus, les calendriers et les modalités de mise en œuvre.

La campagne "Pas seul 2026" s’inscrit dans le cadre du programme de protection et d’accompagnement des enfants visant à favoriser leur épanouissement dans l’environnement numérique pour la période 2026-2030, approuvé par le Premier ministre dans la décision N°468/QĐ-TTg du 23 mars 2026. Déployée à l’échelle nationale du 10 octobre au 10 décembre 2026, elle entend contribuer à la création d’un espace numérique sain et sûr, tout en renforçant la responsabilité des familles, des établissements scolaires et de l’ensemble de la société dans la protection des enfants et des adolescents.

À travers ses actions de sensibilisation et d’éducation, la campagne incite les élèves à signaler les comportements préjudiciables en ligne, à refuser toute participation au cyberharcèlement et à se tourner, en cas de besoin, vers leurs proches, leurs enseignants ou les autorités compétentes.

Texte et photos : Quang Châu/CVN