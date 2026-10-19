Technologies quantiques : le Vietnam peut s'inspirer de l'expérience européenne

Le Vietnam pourrait s'inspirer de l'expérience européenne pour développer ses capacités dans les technologies quantiques, en privilégiant la formation, la recherche et la coopération internationale.

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Photo : VNA/CVN

Le Vietnam pourrait s'inspirer de l'expérience de l'Union européenne (UE) pour développer progressivement ses capacités dans les technologies quantiques, un domaine stratégique en plein essor. C'est ce qu'a estimé le Professeur Nguyên Luong Quang, membre du Réseau quantique du Vietnam (Vietnam Quantum Network), lors d'une interview accordée à l'Agence Vietnamienne d'Information (VNA).

Selon lui, la priorité à court et moyen termes devrait être la formation de ressources humaines hautement qualifiées. Les grandes universités vietnamiennes pourraient développer des programmes interdisciplinaires associant les technologies quantiques à d'autres domaines scientifiques, tout en renforçant leurs liens avec les réseaux de recherche internationaux.

Le professeur recommande également de mettre en place des bourses d'études, de favoriser les stages dans les laboratoires européens et d'encourager les scientifiques vietnamiens établis à l'étranger à contribuer au développement de ce secteur.

En matière d'infrastructures, il préconise des investissements progressifs et ciblés, afin d'éviter la dispersion des ressources. Le Vietnam pourrait commencer par développer ses propres laboratoires de recherche et accéder à distance aux infrastructures européennes de calcul quantique, ce qui permettrait de limiter les coûts initiaux.

L'expert souligne aussi l'importance d'encourager les entreprises vietnamiennes à participer au développement des technologies quantiques. Les entreprises des secteurs des technologies, des télécommunications et des logiciels pourraient explorer de nouvelles possibilités dans ce domaine, avec le soutien de l'État, notamment à travers des incitations fiscales et des fonds d'innovation.

La coopération internationale constitue un autre axe essentiel. Le Professeur Nguyen Luong Quang recommande de renforcer les partenariats avec plusieurs pays européens, notamment la France, l'Allemagne, les Pays-Bas, la Finlande et l'Espagne, dans la recherche, la formation et l'expérimentation de nouvelles applications dans les secteurs bancaire, énergétique, des villes et intelligentes et de cybersécurité.

Il estime également nécessaire de préparer un cadre juridique et des normes techniques adaptés, en s'inspirant de l'expérience européenne.

À plus long terme, le Professeur considère que les technologies quantiques devraient occuper une place importante dans la stratégie nationale de développement scientifique et technologique. Il propose une feuille de route progressive, privilégiant d'abord la formation, la recherche et les logiciels, avant d'élargir les activités à la conception et à la production de composants spécialisés. Dans cette perspective, Hanoï, Hô Chi Minh-Ville et Dà Nang pourraient devenir des pôles principaux, réunissant de grandes universités et entreprises.

Le chercheur insiste également sur la nécessité de mieux intégrer les technologies quantiques à la transformation numérique nationale, notamment pour renforcer la sécurité des données dans les services publics, la banque, la santé et les infrastructures.

Il recommande par ailleurs de mobiliser davantage les scientifiques vietnamiens de l'étranger et d'envisager la création d'un fonds d'investissement associant ressources publiques et privées pour encourager les entreprises à participer à la recherche et au développement des applications des technologies quantiques.

Dans cette optique, le Professeur Nguyên Luong Quang propose l'élaboration d'une stratégie nationale de développement des technologies quantiques à l'horizon 2045, accompagnée d'une meilleure coordination entre les ministères et les organismes concernés.

Selon le Professeur Nguyên Luong Quang, les entreprises vietnamiennes pourraient également tirer parti des technologies quantiques pour renforcer leur compétitivité, notamment en développant des logiciels spécialisés et en coopérant avec des entreprises européennes.

VNA/CVN