Promouvoir le rôle des femmes dans l'agriculture high-tech liée à la croissance verte et au développement durable

Promouvoir le rôle des femmes dans l'agriculture de haute technologie associée à la croissance verte n'est pas seulement une condition de l'égalité des sexes, mais doit également être considéré comme un moteur important pour promouvoir le développement économique collectif, accroître la valeur des produits agricoles et construire des zones rurales durables à l'ère nouvelle.

>> Hô Chi Minh-Ville intensifie les investissements en agriculture high-tech et en logistique verte

>> Hô Chi Minh-Ville passe à la vitesse supérieure dans l’agriculture high-tech

Photo : Phuong Mai/CVN

Les femmes vietnamiennes jouent un rôle essentiel dans le développement économique, le maintien des valeurs culturelles, familiales et sociales. Dans le secteur agricole, le modèle coopératif s'affirme comme une structure adaptée pour aider les femmes à participer à la production à grande échelle, à accéder aux nouvelles technologies et à renforcer leur résilience face aux risques climatiques.

Promouvoir le rôle des femmes dans l'agriculture de haute technologie associée à la croissance verte n'est pas seulement une condition de l'égalité des sexes, mais doit également être considéré comme un moteur important pour promouvoir le développement économique collectif, accroître la valeur des produits agricoles et construire des zones rurales durables à l'ère nouvelle.

Renforcer le statut des femmes dans le développement économique

Afin de soutenir le développement de l’économie collective, le Premier ministre a approuvé le 3 janvier 2023, la Décision N°01/QD-TTg approuvant le projet "Soutien aux coopératives gérées par des femmes et création d'emplois pour les travailleuses jusqu'en 2030".

Après plus de trois ans de déploiement, ce programme a permis de consolider 1.137 coopératives, 6.598 groupes de coopération et de créer 554 nouvelles coopératives. Il a généré des emplois pour plus de 15.000 travailleuses au sein des coopératives et plus de 40.000 au sein des groupes de coopération, avec un revenu moyen d'environ 5 millions de dôngs par personne et par mois.

Grâce au soutien dans la gestion, l’application des sciences et technologies, la transformation numérique, la construction de marques, le programme OCOP et la mise en relation avec les marchés, de nombreuses coopératives sont passées progressivement d’une production à petite échelle à une production organisée, liée aux marchés et aux chaînes de production. Parmi les 4.429 membres des nouvelles coopératives, 3.890 sont des femmes, soit plus de 87%. Ces chiffres témoignent de leur participation croissante à la création, à la gestion et à la direction des coopératives.

À Son La, les résultats du projet sont également visibles. Selon Cam Thi Hông Duyên, membre du Comité provincial du Parti, vice-présidente de l’anntenne du Front de la Patrie du Vietnam dans la province et présidente de l’Union provinciale des femmes, entre 2021 et 2026, l’organisation a contribué à la création de 30 nouvelles coopératives connaissant la participation des femmes dans la gestion, au maintien des activités de 149 coopératives et à la mise en place de 147 modèles d’économie collective. Plusieurs coopératives dirigées par des femmes se sont développées dans le thé, le café, les arbres fruitiers, les plantes médicinales, la transformation des produits agricoles et le tourisme communautaire. Certaines ont progressivement construit des chaînes reliant production, transformation, commercialisation et développement de produits OCOP.

Selon Nguyên Thi Hoàng Yên, vice-directrice du Département de l'économie coopérative et du développement rural du ministère de l'Agriculture et de l'Environnement, les coopératives dirigées par des femmes se distinguent par une attention particulière portée à la sécurité sanitaire des aliments, à la qualité des produits et à la protection de l'environnement. Toutefois, les femmes ruraux font encore face à des difficultés liées à l'accès aux ressources, à l'écart numérique et à la charge des responsabilités familiales. Ainsi, elles restent davantage exposées aux conséquences du changement climatique et aux risques du marché.

D’ici 2030, l’Union des femmes vietnamiennes prévoit de poursuivre la sensibilisation et l’accompagnement des femmes dans le développement de l’économie collective, d’améliorer la qualité des coopératives dirigées avec leur participation, de renforcer les compétences des ressources humaines et d’élargir la coopération avec les organisations internationales, les entreprises, les institutions financières, les acteurs scientifiques et technologiques et les partenaires de développement.

Dans un contexte marqué par les défis climatiques, les évolutions des marchés et les exigences de développement durable, le renforcement du rôle des femmes dans l’agriculture moderne et verte est ainsi présenté comme un moyen de consolider l’économie collective et de contribuer à un développement rural plus durable et inclusif.

VNA/CVN