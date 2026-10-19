Le Vietnam avance ses pions dans la cryptographie post-quantique

Dans un contexte de compétition internationale de plus en plus intense autour de la standardisation de la cryptographie post-quantique, la Commission gouvernementale de la sécurité de l’information a organisé récemment à Hanoï un séminaire consacré à la présentation de trois projets de normes nationales dans ce domaine.

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Photo : Diệu Anh/CVN

L’essor rapide de l’informatique quantique et la perspective de l’arrivée prochaine d’ordinateurs quantiques performants font peser une menace croissante sur les systèmes classiques de cryptographie à clé publique, comme RSA ou ECC, désormais considérés comme vulnérables à terme.

À cela s’ajoute la stratégie dite "collecter aujourd’hui, déchiffrer demain", qui consiste à intercepter des données chiffrées en attendant que de futures capacités de calcul permettent de les casser. L’enjeu touche directement au secret d’État, à la sécurité des données nationales et à la protection des informations conservées sur le long terme. Cette initiative s’inscrit dans la mise en œuvre de la Résolution N°56 sur la stratégie de développement du secteur du chiffre au Vietnam, ainsi que de la Résolution N°57 du Politburo du Parti relative aux percées en matière de science, de technologie, d’innovation et de transformation numérique nationale.

Dans ce cadre, la Commission gouvernementale de la sécurité de l’information a contribué à la préparation de deux projets approuvés par le Premier ministre : le programme de développement d’un système cryptographique résistant au quantique pour la période 2026-2035 et celui visant à encourager la participation du secteur privé à la recherche et au développement d’applications de cryptographie civile.

Photo : Diệu Anh/CVN

Selon Hồ Văn Hương, vice-président de la Commission gouvernementale de la sécurité de l’information, la feuille de route vietnamienne repose sur trois principes : prudence, cohérence et continuité de service.

La cryptographie post-quantique est ainsi appelée à devenir la solution technologique centrale du basculement à l’échelle nationale, tandis que la distribution quantique de clés ne serait déployée que de manière ciblée sur les réseaux de communication les plus sensibles.

Trois projets de normes examinés

Les autorités ont officiellement soumis à consultation publique trois projets de normes nationales : HB-PQSign, un algorithme de signature numérique post-quantique fondé sur des fonctions de hachage ; ML-KEM, un mécanisme d’encapsulation de clés ; et ML-DSA, un standard de signature numérique reposant sur des réseaux structurés.

Leur publication sur les portails électroniques de la Commission gouvernementale de la sécurité de l’information, du ministère de la Défense et de la Commission nationale de normalisation et de métrologie traduit, selon les organisateurs, une volonté d’ouverture, de transparence et de concertation avec la communauté scientifique afin de consolider l’infrastructure cryptographique du pays.

L’ambition de maîtriser toute la chaîne

Pour le Dr. Nguyễn Quốc Toàn, directeur de l’Institut des sciences et technologies cryptographiques, le Vietnam a fait le choix stratégique de maîtriser simultanément les quatre couches essentielles de la technologie cryptographique : la conception mathématique et la preuve de sécurité, la cryptanalyse, la mise en œuvre sécurisée et la production matérielle, ainsi que la normalisation et l’évaluation.

Photo : CTV/CVN

Dans cet ensemble, HB-PQSign apparaît comme un résultat particulièrement emblématique : cet algorithme a été développé par le Vietnam sur la base d’une appropriation technologique nationale, avec des paramètres de sécurité maîtrisés localement, tout en s’appuyant de manière sélective sur l’héritage du standard SPHINCS+.

Le mécanisme Hybrid ML-KEM, lui, vise à offrir une sécurité à plusieurs niveaux grâce à la combinaison d’algorithmes post-quantiques et de mécanismes classiques. Quant à ML-DSA, il est présenté comme une réponse alignée sur les exigences de sécurité les plus avancées au plan international.

Un enjeu de sécurité devenu immédiat

Le lieutenant-général Đặng Vũ Sơn, ancien président de la Commission gouvernementale de la sécurité de l’information, a salué la publication de ces projets de normes comme l’aboutissement de plus d’une décennie de recherches menées par le secteur vietnamien du chiffre.

Selon lui, le défi quantique n’est plus une menace abstraite ou lointaine : il constitue déjà un problème concret pour les bases de données à longue durée de vie, les systèmes de signature numérique de l’administration et les infrastructures de transactions bancaires et financières.

Il a également mis en avant une approche qu’il juge équilibrée : d’un côté, l’intégration sélective de standards internationaux pour garantir la compatibilité et l’interopérabilité ; de l’autre, la volonté affirmée de développer des algorithmes conçus par les chercheurs vietnamiens afin d’asseoir l’autonomie nationale dans un domaine stratégique.

Former, certifier, ouvrir le débat

Parallèlement à l’effort de recherche, plusieurs experts insistent sur la nécessité de bâtir une transition souple, de renforcer les capacités de certification, d’autorisation des produits cryptographiques et de formation de ressources humaines hautement qualifiées.

D’anciens responsables de l’Institut des sciences et technologies cryptographiques, dont les Docteurs Trần Duy Lai et Trần Văn Trường, recommandent de poursuivre la publication détaillée des documents techniques, d’organiser des sessions de discussion spécialisées et de proposer une version anglaise des projets afin de recueillir les retours de la communauté internationale de la cryptanalyse.

Une base pour l’économie numérique de demain

Pour Hanoï, la publication de ces trois projets de normes constitue un socle initial solide, à la fois technique et politique. Elle marque une étape importante dans la volonté du pays d’anticiper l’ère quantique plutôt que de la subir.

Au-delà de la protection des informations classifiées et de la sécurité nationale, ce chantier vise aussi à créer un cadre de confiance pour le développement durable de l’économie numérique et de la société numérique vietnamiennes.

Phương Nga/CVN