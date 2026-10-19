Vietnam - République de Corée : 800 ans d’histoire pour écrire un nouveau chapitre

L’événement d’échange international "Quy Long" (le Dragon qui revient) a marqué le huitième centenaire du départ d’un prince vietnamien et de sa famille, qui ont quitté leur terre natale - située dans l’actuelle province de Bac Ninh - pour s’installer dans la péninsule coréenne, jetant ainsi les bases d’un lien durable entre les deux peuples.

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Photo : VNA/CVN

Sur le site hautement symbolique de Chunghyodang, à Bongseong, dans la province de Gyeongsangbuk, l’histoire a repris vie. Autorités des deux pays, membres de la diaspora et descendants sud-coréens de la dynastie vietnamienne des Ly se sont rassemblés pour commémorer l’arrivée fondatrice du prince Ly Long Tuong en 1226. Cet hommage solennel célèbre un lien historique unique de 800 ans entre les deux pays.

Baptisé "Quy Long" (Le Dragon qui revient), cet événement historique commémore les huit siècles depuis que le prince vietnamien et sa famille, originaires de l’actuelle province de Bac Ninh, quittèrent alors leur terre natale pour s’installer dans la péninsule coréenne, jetant ainsi les bases d’un lien indéfectible entre les deux peuples. Aujourd’hui encore, la commune de Bongseong abrite le clan Lee Hwasan, fier descendant du prince Ly Long Tuong.

Cette rencontre a également mis en lumière la dynamique de préservation et de promotion de ce patrimoine culturel commun. Un engagement fort, concrétisé en août dernier par le gouvernement sud-coréen : Séoul a officiellement labellisé le projet "K-Vietnam Valley" à Bonghwa comme "Zone spéciale K-Vietnam Valley de Bonghwa". Une reconnaissance cruciale qui valide son potentiel futur en tant que carrefour d’échanges culturels, d’éducation et de recherche.

Photo : VNA/CVN

Pour les quelque 370.000 Vietnamiens qui vivent, étudient ou travaillent en République de Corée, Bonghwa et la "K-Vietnam Valley" deviennent un foyer partagé, leur permettant de préserver leurs racines culturelles et de renforcer leur fierté nationale.

Pour l’ambassadeur du Vietnam en République de Corée, Vu Hô, le destin du prince Ly Long Tuong symbolise l’acceptation, la compassion, l’intégration et la transmission de l’identité culturelle à travers les âges.

Le diplomate a souhaité que la "K-Vietnam Valley" devienne un véritable sanctuaire patrimonial vivant, dédié au dialogue des cultures et aux retrouvailles avec ses racines, bien au-delà d’un simple projet immobilier ou touristique.

Nghiêm Xuân Huong, vice-président du Conseil populaire de la ville de Bac Ninh, a déclaré que l’esprit de cette terre natale perdure depuis huit siècles, faisant office de pont symbolique entre les deux pays. Il a offert deux statues de dragons, inspirées de l’art de la dynastie des Ly, au nom de la ville de Bac Ninh, les présentant comme des symboles de paix, de prospérité et d’une amitié durable.

Bac Ninh s’est engagée à collaborer étroitement avec la province de Gyeongsangbuk et le district de Bonghwa afin d’élargir la coopération dans les domaines de la culture, de l’éducation, des échanges entre les peuples et du tourisme.

Le maire de Bonghwa, Choi Ki Young, a déclaré que le périple du prince avait tissé un lien historique précieux entre les deux pays, ajoutant que cet anniversaire offrait l’occasion d’écrire un nouveau chapitre de leurs relations.

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Yang Geum Hee, vice-gouverneure de la province de Gyeongsangbuk, a souligné l’importante présence vietnamienne dans la région, précisant que les ressortissants vietnamiens représentent trois résidents étrangers sur dix dans la province. Elle s’est engagée à faire de la "K-Vietnam Valley" un pôle d’échanges culturels, touristiques et éducatifs, tout en favorisant une coopération concrète dans les domaines du commerce, des investissements et de l’emploi saisonnier.

Lors de la cérémonie, une démonstration de calligraphie a dévoilé un message : "Construire ensemble un avenir meilleur, forts d’un précieux lien vieux de 800 ans". Cette séquence solennelle s’est déroulée au son des hymnes nationaux des deux pays, vibrante symphonie interprétée par une chorale multiculturelle d’enfants vietnamiens et coréens.

Au son de trois coups de tambour cérémoniels, un cortège a remonté les 250 mètres de la "Voie du Dragon" pour pénétrer au cœur du site de Chunghyodang. Pour l’occasion, le lieu s’est illuminé de 800 fleurs de lotus à LED alimentées à l’énergie solaire, une scénographie lumineuse symbolisant huit siècles d’histoire.

Deux moments forts ont marqué l’événement : le dévoilement d’une inscription poétique rendant hommage au jeune héros Ly Truong Phat - descendant du prince Ly Long Tuong - et l’inauguration de deux statues de dragons. Fidèles au style architectural de la dynastie des Ly, ces œuvres monumentales de six mètres de long sur 1,5 mètre de haut sont un don de la province de Bac Ninh.

VNA/CVN