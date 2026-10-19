El Niño fait tomber les records : 59 pics de chaleur en quinze jours au Vietnam

En pleine intensification du phénomène El Niño , le Vietnam a enregistré 59 records de température au cours de la première quinzaine d’octobre. Du Nord au Sud, ces températures exceptionnellement élevées laissent présager un hiver plus doux, mais aussi un risque accru de sécheresse et d’intrusion saline dans le delta du Mékong.

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Photo : VNA/CVN

Le Vietnam traverse une séquence météorologique exceptionnelle. Durant la première quinzaine d’octobre, 59 stations météorologiques du pays ont enregistré des températures maximales journalières dépassant les records historiques pour la période correspondante. Ce phénomène fait suite aux 48 records déjà établis en septembre, dans un contexte marqué par le renforcement du phénomène El Niño.

Selon Ta Thi Hông An, prévisionniste au bureau de prévision climatique du Centre national de prévisions météorologiques et hydrologiques, les températures ont été globalement supérieures de 1 à 2°C aux moyennes pluriannuelles en septembre et durant la première quinzaine d’octobre.

Des records du Nord au Sud

Dans le Nord, la station de Yên Châu, dans la province de Son La, a atteint 38,3°C le 3 octobre, dépassant le précédent record de 37,5°C établi le 23 octobre 2019. À Hanoï, la station de Lang a relevé 37,1°C le 2 octobre, soit 0,7°C de plus que le précédent record de 36,4°C enregistré le 5 octobre 2023.

D’autres localités du Nord ont également battu leurs précédents records. À Mai Châu (Phu Tho), le thermomètre est monté à 37,3 °C le 1er octobre, contre 37,2°C le 11 octobre 2003. Dans la même province, Chi Nê a atteint 36°C, dépassant le précédent record de 35,6°C enregistré le même jour en 2003. À Muong Tè (Lai Châu), la température a grimpé à 38°C le 2 octobre, contre 37,2°C le 19 octobre 1991.

Photo : VNA/CVN

Certaines hausses sont particulièrement marquées. Le 3 octobre, la station de Hòn Dâu, à Hai Phong, a enregistré 37,2°C, soit 2,4°C de plus que les 34,8°C relevés le 3 octobre 2014. À Mù Cang Chai (Lào Cai), la température a atteint 34,2°C le 2 octobre, dépassant les 31,3°C enregistrés le 5 octobre 2025.

Les records ne se limitent pas au Nord. Le 4 octobre, la station de Tuyên Hoa (Quang Tri) a enregistré 37°C, contre 36,4°C le 12 octobre 2003. À Biên Hòa (Dông Nai), la température a atteint 36,2°C le 1er octobre, dépassant le précédent record de 35,9°C établi le 19 octobre 2025. À Hô Chi Minh-Ville, la station de Nhà Bè a relevé 35,2°C le même jour, contre un précédent maximum de 34,8°C.

Un hiver plus doux, mais pas sans risques

Selon les prévisions, El Niño devrait continuer d’influencer les conditions météorologiques au Vietnam dans les mois à venir. En novembre, les températures moyennes devraient rester supérieures de 1 à 2°C aux moyennes pluriannuelles. En décembre 2026 et janvier 2027, cet écart devrait généralement se situer entre 0,5 et 1,5°C, avec une hausse pouvant atteindre 1 à 2°C dans le Centre et dans le Sud.

Photo : VNA/CVN

Ces températures élevées pourraient atténuer les épisodes de froid hivernal. Dans le Nord et le Centre-Nord, les vagues de froid intense pourraient survenir plus tardivement et le nombre de jours de froid pourrait être inférieur à la moyenne pluriannuelle. Les spécialistes soulignent toutefois que des épisodes de froid marqué restent possibles.

Au-delà des températures élevées, El Niño accentue les risques de déficit pluviométrique et de diminution des ressources en eau. Selon les prévisions, les précipitations dans le Centre pourraient être inférieures aux moyennes pluriannuelles durant les derniers mois de 2026. La saison des pluies pourrait également prendre fin plus tôt que d’habitude dans les Hauts plateaux du Centre et dans le Sud.

En conséquence, les débits des cours d’eau dans le Centre et le Sud pourraient passer sous les niveaux habituels. Cette situation accroît le risque d’une intrusion saline plus précoce et plus intense dans le delta du Mékong. Face à ces perspectives, la surveillance météorologique, la gestion des ressources en eau et la préparation des communautés locales seront essentielles pour limiter les conséquences de ces phénomènes.

Thuy Hà/CVN