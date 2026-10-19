Santé

Hô Chi Minh-Ville se mobilise pour freiner la propagation des infections à méningocoque

À la suite de la confirmation de quatre cas d’infection à méningocoque parmi les élèves du collège Hai Bà Trung, situé dans la commune de Hiệp Phước, dont un décès, le Service de la santé de Hô Chi Minh-Ville a demandé au Centre municipal de contrôle des maladies (HCDC) et au poste de santé de Hiệp Phuoc, en coordination avec les autorités locales et la direction de l’établissement, d'effectuer la désinfection des lieux, les enquêtes épidémiologiques et les examens médicaux des élèves et des riverains des zones touchées. Ces mesures visent à contenir la propagation de la maladie au sein de la population.

>> Plus de la moitié des Vietnamiens bénéficient d’un bilan de santé gratuit

>> À Hanoï, les dépenses de santé prises en charge dépassent 22.000 milliards de dôngs

>> Hô Chi Minh-Ville s’apprête à se doter d’un grand entrepôt de données de santé interconnectées

Malgré le week-end, l’équipe de soins de santé de proximité du poste de santé de Hiệp Phuoc s’est rendue dans un logement locatif situé dans le hameau de Nhơn Đức, où réside un élève ayant été en contact étroit avec un cas d’infection à méningocoque récemment signalé au collège Hai Bà Trung. En une seule matinée, près de 50 habitants, adultes et enfants confondus, ont bénéficié d’un examen médical et d’un bilan de santé. Les professionnels de santé en ont profité pour informer et conseiller la population sur les infections à méningocoque, leur gravité, les modes de transmission et les gestes de prévention à adopter.

Ces derniers jours, l’annonce d’un foyer d’infection à méningocoque dans un collège de la commune a suscité une vive inquiétude chez Lưu Thị Minh Tuyền, habitante du hameau de Nhon Duc, dans la commune de Hiệp Phuoc. Son angoisse s’est accrue lorsqu’elle a appris que l’élève décédée résidait à proximité de son domicile.

"J’ai entendu dire que cette maladie évoluait très rapidement et qu’elle pouvait entraîner la mort en une seule journée. Cela m’inquiète vraiment. Hier, j’ai emmené mes deux enfants se faire vacciner pour être plus tranquille", a-t-elle confié.

Après avoir bénéficié d’un examen de dépistage et reçu des explications sur les infections à méningocoque de la part des médecins du poste de santé de Hiệp Phước, Mme Tuyền et les autres résidents du hameau de Nhơn Đức se sont sentis rassurés. Ils se sont engagés à suivre scrupuleusement les consignes de prévention préconisées par le personnel médical.

Selon Nguyên Van Màng, secrétaire de la cellule du Parti du hameau de Nhon Duc, deux cas d’infection à méningocoque ayant été répertoriés dans le secteur, l’ensemble des forces mobilisées au sein du système politique local et des associations locales ont été sollicitées ces derniers jours afin de participer aux opérations de recherche des contacts, de dépistage et de prévention de la maladie.

Sur la base des listes transmises par le poste de santé, les responsables du hameau, en concertation avec les agents de santé et les relais communautaires, se sont rendus au domicile des personnes touchées et de leurs contacts étroits afin de reconstituer les chaînes de transmission, de distribuer des traitements prophylactiques et de sensibiliser la population aux gestes barrières.

"À ce jour, 100% des personnes classées F1, c’est-à-dire les contacts étroits, dans le hameau de Nhon Duc ont reçu l’intégralité du traitement prophylactique prescrit. Nous avons également établi la liste des contacts F2 et F3 afin de leur fournir des médicaments préventifs. Nous espérons qu’aucun nouveau cas d’infection à méningocoque ne sera décelé dans le hameau", a indiqué Nguyên Van Màng.

Le docteur Nguyên Van Gấm, responsable du poste de santé de la commune de Hiệp Phước, a précisé qu’après le signalement des cas d’infection à méningocoque dans la commune, son établissement avait constitué cinq équipes chargées des enquêtes épidémiologiques et de la recherche des contacts, afin de recenser l’ensemble des personnes ayant été en contact étroit avec les cas confirmés.

À ce jour, les équipes ont identifié 136 élèves du collège Hai Bà Trưng ainsi que 46 autres habitants ayant été en contact avec les personnes infectées, chez elles ou au sein de la communauté.

"Toutes ces personnes ont désormais reçu un traitement prophylactique. Elles font l’objet d’un suivi et d’une surveillance régulière afin de repérer tout signe inhabituel pendant une période de 10 à 14 jours, conformément aux directives du ministère de la Santé", a expliqué le docteur Gấm.

Parallèlement aux enquêtes épidémiologiques et au traçage des contacts, les sept équipes de soins de santé de proximité du poste de santé de la commune se sont rendues chez les habitants, en particulier dans les secteurs où des cas ont été signalés, pour effectuer des examens de dépistage, prodiguer des conseils médicaux et sensibiliser la population aux moyens de prévenir les infections à méningocoque.

"Nous poursuivrons nos actions d'information afin de rassurer la population et d’éviter toute stigmatisation des enfants malades, de leurs familles et des élèves du collège Hai Bà Trưng. Nous maintenons également le contrôle quotidien de la température de tous les élèves de l’établissement et avons dépêché une équipe de médecins sur place pour effectuer des bilans de santé. Tout élève présentant des symptômes évocateurs sera rapidement examiné, évalué et, si nécessaire, orienté vers un établissement hospitalier. Par ailleurs, nous avons mis en place trois points de dépistage au sein de la communauté afin d’examiner les habitants et de leur apporter une assistance médicale en cas de besoin. L’ensemble de ces dispositions vise à interrompre les chaînes de transmission et à stopper la propagation de la maladie", a-t-il ajouté.

Selon les responsables du Service de la santé de Hô Chi Minh-Ville, outre la prise en charge du foyer au collège Hai Bà Trưng, les services sanitaires continueront, dans les prochains jours, à coordonner leurs actions avec les organismes concernés afin de surveiller attentivement la situation dans les établissements scolaires et les zones où des cas confirmés ou suspects ont été rapportés.

Ils collaboreront également avec l’Institut Pasteur de Hô Chi Minh-Ville pour déterminer les sérogroupes impliqués, suivre les caractéristiques épidémiologiques des souches en circulation et évaluer leur sensibilité aux antibiotiques. Les autorités sanitaires procéderont en outre à une vérification des antécédents vaccinaux, conseilleront la vaccination contre les infections à méningocoque conformément aux recommandations officielles et évalueront les stratégies vaccinales les plus adaptées aux groupes à risque.

Le Service de la santé de Hô Chi Minh-Ville conseille à la population de ne pas prendre d'antibiotiques à titre préventif de sa propre initiative. En cas d’apparition de symptômes suspects, tels qu’une fièvre soudaine accompagnée de maux de tête, de vomissements, de troubles de la conscience ou d’une éruption cutanée, en particulier chez les personnes ayant été en contact avec un cas confirmé, il est indispensable de se rendre rapidement dans un centre de santé afin de bénéficier d’un examen médical, d’un diagnostic et d’une prise en charge appropriés dans les meilleurs délais.

Texte et photos : Quang Châu/CVN