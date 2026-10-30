Phu Tho

Promouvoir le potentiel d’investissement auprès des entreprises françaises

Le Comité populaire de la province de Phu Tho (Nord), en coordination avec l’ambassade du Vietnam en France et l’Association des entrepreneurs vietnamiens en France (AB VietFrance), a organisé, le 29 octobre à Paris, une conférence de promotion de l’investissement réunissant de nombreuses entreprises vietnamiennes et françaises.

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Photo : VNA/CVN

À cette occasion, Trân Duy Dông, président du Comité populaire provincial, a réaffirmé la volonté de Phu Tho de renforcer sa coopération avec les collectivités territoriales, les organisations et les entreprises françaises. La province entend notamment attirer des investissements à forte valeur ajoutée, favoriser les transferts de technologies, développer la formation des ressources humaines et promouvoir une croissance verte.

Présentant les atouts de la province, Trân Duy Dông a souligné qu’à la suite de la fusion avec les provinces de Vinh Phuc et de Hoa Binh, entrée en vigueur le 1er juillet 2025, Phu Tho disposait désormais d’un vaste espace de développement et de nombreux avantages en matière de position géographique, d’infrastructures, de main-d’œuvre et de tissu industriel. En 2025, son PIB régional a atteint près de 16 milliards de dollars, plaçant la province au 6e rang national. Au cours des neuf premiers mois de 2026, son chiffre d’affaires à l’import-export s’est élevé à près de 110 milliards de dollars, la classant au 3e rang du pays. La province compte actuellement plus de 42.000 entreprises, 755 projets d’investissement direct étranger (IDE), représentant un capital enregistré total de 15,5 milliards de dollars, ainsi que 32 zones industrielles.

Compte tenu des atouts de la France et des besoins de développement de la province, Trân Duy Dông a identifié six domaines prioritaires de coopération : l’industrie ; les infrastructures et la croissance verte ; la santé, la pharmacie et les biotechnologies ; l’éducation, la formation et la recherche-développement ; l’agriculture de haute technologie, l’agroalimentaire et la transformation des produits agricoles et sylvicoles ; ainsi que la préservation du patrimoine, les industries culturelles et le tourisme.

Photo : VNA/CVN

De son côté, l’ambassadeur du Vietnam en France, Trinh Duc Hai, a rappelé que l’élévation des relations bilatérales au niveau de Partenariat stratégique intégral, en octobre 2024, avait ouvert de nouvelles perspectives de coopération dans les domaines économique, commercial et de l’investissement. L’enjeu consiste désormais à traduire la confiance politique et l’amitié entre les deux pays en projets de coopération concrets et mutuellement bénéfiques.

Saluant l’initiative de Phu Tho, il a estimé que la province offrait un environnement favorable aux entreprises françaises souhaitant investir au Vietnam et accéder au marché de l’ASEAN. L’expertise française dans les industries de pointe, les énergies propres, les écotechnologies, l’agriculture, l’agroalimentaire et le tourisme correspond en effet aux besoins de développement de la province. Il a également encouragé les acteurs économiques à tirer pleinement parti des opportunités offertes par l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et le Vietnam (EVFTA) ainsi que par la coopération décentralisée. Il a enfin réaffirmé la disponibilité de l’ambassade à jouer un rôle de passerelle, à faciliter la mise en relation avec des partenaires et à accompagner les missions de prospection sur le terrain.

Lors de la séance de discussion, les représentants des organisations professionnelles et des entreprises françaises ont présenté diverses possibilités de coopération avec Phu Tho, notamment dans la formation professionnelle, l’intelligence artificielle, le tourisme, l’agroalimentaire, les énergies propres et les biotechnologies.

La Chambre de métiers et de l’artisanat d’Île-de-France a notamment exprimé son intérêt pour le développement de la coopération dans l’artisanat, la formation et le tourisme. D’autres intervenants ont présenté des solutions innovantes, notamment des équipements automatisés pour l’industrie agroalimentaire, des arômes industriels, des outils d’intelligence artificielle appliqués à la gestion des entreprises ainsi que des technologies à base de microalgues destinées au traitement de l’eau et à l’alimentation en aquaculture.

Plus tôt dans la matinée, lors d’une séance de travail avec la délégation de Phu Tho, Benoît Clocheret, président de MEDEF International et président exécutif du groupe ARTELIA, a proposé de renforcer la coopération avec la province dans les secteurs des semi-conducteurs, de l’électronique, des énergies renouvelables, de la logistique, de l’agriculture de haute technologie et du tourisme de luxe. Il a également évoqué la possibilité d’organiser des forums de promotion de l’investissement et de développer des projets dans les infrastructures de transport et la gestion de l’eau.

En réponse, Trân Duy Dông a réaffirmé l’engagement de la province à garantir un environnement d’investissement transparent et stable et à créer les conditions les plus favorables à la mise en œuvre des projets d’ARTELIA et d’autres entreprises françaises.

VNA/CVN